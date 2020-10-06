24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن" (5.00)

  2. "بيان بوزنيقة" يعلن التوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية بليبيا (5.00)

  3. إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا‎ (5.00)

  4. السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى (5.00)

  5. "الأحرار" يدعو إلى التوافق حول قوانين الانتخابات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أمن طنجة ينهي "مغامرة" عصابة نصب متخصصة

أمن طنجة ينهي "مغامرة" عصابة نصب متخصصة

أمن طنجة ينهي "مغامرة" عصابة نصب متخصصة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 21:25

أحيل ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، الإثنين، على النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة، من بينهم اثنان يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف الضحايا الذين يعرضون سياراتهم للبيع عبر مواقع الأنترنيت، "قبل انتحال أحدهم صفة موظف عمومي سامٍ، وإتمام البيع مقابل شيك بنكي يحمل هوية مزورة، ولا يتوفر على مؤونة".

وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من حجز مجموعة من السيارات بحوزة المشتبه فيهم، يشتبه في أنها محصلة من هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تسجيل مركبات مزورة ومجموعة من الشيكات البنكية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.