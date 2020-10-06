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كُتّاب وآراء
أمن طنجة ينهي "مغامرة" عصابة نصب متخصصة
أحيل ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، الإثنين، على النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة، من بينهم اثنان يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف الضحايا الذين يعرضون سياراتهم للبيع عبر مواقع الأنترنيت، "قبل انتحال أحدهم صفة موظف عمومي سامٍ، وإتمام البيع مقابل شيك بنكي يحمل هوية مزورة، ولا يتوفر على مؤونة".
وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من حجز مجموعة من السيارات بحوزة المشتبه فيهم، يشتبه في أنها محصلة من هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تسجيل مركبات مزورة ومجموعة من الشيكات البنكية.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.