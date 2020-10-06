دركيو تزنيت يحجزون طنّين لمادة "السكر المهرب"

مصطفى البكار

تمكّنت عناصر كوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي بسرية تزنيت، الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مادة السكر المدعم قادمة من طانطان في اتجاه المدن الداخلية للمملكة على متن سيارة رباعية الدفع من النوع المعروف محليا بـ"المُقاتلة".

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذه العملية التي مكنت عن حجز حوالي طُنين من السكر المهرب، جاءت بعد كمين محكم نصبته العناصر الدركية أسفر عن توقيف السيارة على مستوى دوار "إداود يحيا" بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي بوعبدللي.

وأوردت المصادر ذاتها أن السائق رفض الامتثال لتعليمات التوقّف؛ غير أن يقظة فرقة الدراجين حالت دون فراره، وأسفرت عن توقيفه وقطر سيارته نحو مقر الدرك الملكي بتزنيت.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف، وهو شاب في عقده الثالث، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه الضابطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وتدخل هذه العملية، التي تعد الثانية من نوعها لعناصر فرقة الدراجين في ظرف أسبوع، في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح الدرك الملكي بتزنيت قصد وضع حد لأنشطة تهريب السلع المدعمة من المناطق الجنوبية ومحاربة جميع أشكال المضاربات غير المشروعة.