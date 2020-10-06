عالقون بسبتة المحتلة يعبرون سباحة نحو الفنيدق

أيوب صدور من تطوان

تمكن ثلاثة شبان من العالقين بثغر سبتة المحتل، مساء الثلاثاء، من العبور نحو مدينة الفنيدق سباحة، متجاوزين الحاجز الصخري لساحل "تاراخال".

ووفق مصادر متطابقة، فإن السلطات المغربية تمكنت من إيقاف ثلاثة شباب ينحدرون من مدينة الفنيدق بعدما نجحوا في عبور شاطئ "تاراخال"، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الحسن الثاني للمعاينة الطبية قبل إيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لقضاء فترة الحجر الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المساعدة المرابطة على الشريط الحدودي أوقفت هؤلاء الشباب، وأنهم في صحية جيدة ولا يعانون من أي عارض صحي أو مضاعفات.