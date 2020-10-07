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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ ثمانية مغاربة بسواحل سبتة

البحرية الإسبانية تنقذ ثمانية مغاربة بسواحل سبتة

البحرية الإسبانية تنقذ ثمانية مغاربة بسواحل سبتة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:15

تمكنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني "سالفا دار أتريا"، الثلاثاء، من إنقاذ ثمانية مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، كانوا على متن قارب في عرض البحر قبالة ساحل "باهية" الشمالي بثغر سبتة المحتل، في محاولة الوصول إلى الضفة الشمالية.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن جميع ركاب القارب شباب تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وقد تم رصدهم بعد فترة الظهيرة من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني، مضيفة أنه تم ربط الاتصال بخدمة الإنقاذ البحري، التي قامت بنقلهم إلى ميناء سبتة.

وتبعا للمصدر ذاته فقد قام أفراد منظمة الصليب الأحمر بإخضاع الشباب الثمانية لفحوصات طبية سريعة، قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الضغط الكبير المسجل على مستوى الصخور كاسرة الأمواج بمنطقتي "تاراخال" و"بينزو" للعبور نحو سبتة، فإن الأسابيع الأخيرة عرفت تراجعا في نسبة المتسللين، وهروب العالقين بالمدينة، بعد تفعيل عملية إعادة المغاربة لبلدهم، التي استفاد منها أزيد من 300 شخص، غالبيتهم نساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الصراحة الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:46
هذه الأفواج من الشباب التي تخاطر بحياتها وأرواحها وسط البحر،لهو أكبر دليل على سخط وغضب وفقد الثقة والرفض التام للمواطنين من سياسة وتسيير المسؤولين لبلدنا الحبيب المغرب،فالمغاربة يعشقون بلدهم ولا يرفضون العيش فيه،لكن المجرمون الذي يسيرون البلد،قد نشروا الفساد في كل مكان في البر والبحر،من نشر للرذيلة ومحاربة التعليم،وترك صحة المواطن فريسة الأمراض من خلال مستشفيات مثل المراحيض أعزكم الله،والأدهى والأمر تعطى فيها مواعيد بستة أشهر أو سنة مع أن،المريض حالته تكون مستعجلة جدا،يعني يقولون له موتك حسن من حياتك بالنسبة لينا،فلهذا يفضل أغلبية الشباب المخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ آبائهم وأمهاتهم وعائلتهم وأنفسهم من افتراس المسؤولين لهم،كيف يعقل أن نرى كل هاذا في بلد يدعي دستوره الإسلام،والإسلام بريء من هاته الجرائم التي تمارسها الدولة ضد الشعب،الشعب كله تقريبا أصبح واعيا بما يدور حوله،رغم التشويش وصرف الأنظار،ياربي حفظنا وسترنا،راه طغاو علينا هاذ المجرمين....قولوا آمين
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2 - البخاري الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 12:11
إلى متى يبقى شبابنا معرضين للموت بسبب الهجرة غير النظامية لماذا لانتيح لهم فرص العمل حتى يعيشوا حياة كريمة مثل سائر المواطنين وبالتالي لن يفكروا في للهجرة إن شباب هبة من الله سبحانه تفتقدها أوروبا وأمريكا .
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