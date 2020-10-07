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كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية تنقذ ثمانية مغاربة بسواحل سبتة
تمكنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني "سالفا دار أتريا"، الثلاثاء، من إنقاذ ثمانية مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، كانوا على متن قارب في عرض البحر قبالة ساحل "باهية" الشمالي بثغر سبتة المحتل، في محاولة الوصول إلى الضفة الشمالية.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن جميع ركاب القارب شباب تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وقد تم رصدهم بعد فترة الظهيرة من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني، مضيفة أنه تم ربط الاتصال بخدمة الإنقاذ البحري، التي قامت بنقلهم إلى ميناء سبتة.
وتبعا للمصدر ذاته فقد قام أفراد منظمة الصليب الأحمر بإخضاع الشباب الثمانية لفحوصات طبية سريعة، قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الضغط الكبير المسجل على مستوى الصخور كاسرة الأمواج بمنطقتي "تاراخال" و"بينزو" للعبور نحو سبتة، فإن الأسابيع الأخيرة عرفت تراجعا في نسبة المتسللين، وهروب العالقين بالمدينة، بعد تفعيل عملية إعادة المغاربة لبلدهم، التي استفاد منها أزيد من 300 شخص، غالبيتهم نساء.