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كُتّاب وآراء
10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت
قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بإدانة شخص متهم باغتصاب طفل بمنطقة "تامايسوت"، التابعة إداريا لقيادة إيتزر بإقليم ميدلت، بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وحسب المعطيات التي وفرها مصدر مطلع لهسبريس، فإن الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة قررت رفع العقوبة السجنية ضد "بيدوفيل ميدلت"، بعدما حكمت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها على المتهم بسنة حبسا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
وأضافت المعطيات ذاتها أن "البيدوفيل" ضبط متلبسا باغتصاب طفل لا يتعدى عمره 10 سنوات، داخل سيارته الشخصية، وتم توثيق العملية بواسطة فيديو نشر بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثره أمرت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع وتوقيف المتهم.
وأوضح مصدر الجريدة أن الشخص، الذي حكمت عليه الغرفة الاستئنافية بـ10 سنوات سجنا نافذا لتورطه في اغتصاب طفل قاصر، هو أبّ لطفلين ومطلق، وكان يشتغل في مجال حفر الآبار، مضيفا أن المعني حصل على شهادة التنازل من والد الطفل "المغتصب" مقابل مبلغ مالي؛ وهي الشهادة التي أدلى بها المتهم أمام الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وقررت تخفيف الحكم الصادر ضده.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
لقد أصبحنا نخاف على أبناؤنا وبناتنا
اما قاضي محكمة الاستئناف فنعم القاضي واللهم كثر من امثاله حتى يتصدوا لهؤلاء المكبوتين الدين يتعدون على اطفالنا
الله يحفظ أبناؤنا من المجرمين.