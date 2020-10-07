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الرئيسية | حوادث | 10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت

10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت

10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت
هسبريس من ميدلت
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:30

قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بإدانة شخص متهم باغتصاب طفل بمنطقة "تامايسوت"، التابعة إداريا لقيادة إيتزر بإقليم ميدلت، بـ10 سنوات سجنا نافذا.

وحسب المعطيات التي وفرها مصدر مطلع لهسبريس، فإن الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة قررت رفع العقوبة السجنية ضد "بيدوفيل ميدلت"، بعدما حكمت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها على المتهم بسنة حبسا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.

وأضافت المعطيات ذاتها أن "البيدوفيل" ضبط متلبسا باغتصاب طفل لا يتعدى عمره 10 سنوات، داخل سيارته الشخصية، وتم توثيق العملية بواسطة فيديو نشر بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثره أمرت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع وتوقيف المتهم.

وأوضح مصدر الجريدة أن الشخص، الذي حكمت عليه الغرفة الاستئنافية بـ10 سنوات سجنا نافذا لتورطه في اغتصاب طفل قاصر، هو أبّ لطفلين ومطلق، وكان يشتغل في مجال حفر الآبار، مضيفا أن المعني حصل على شهادة التنازل من والد الطفل "المغتصب" مقابل مبلغ مالي؛ وهي الشهادة التي أدلى بها المتهم أمام الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وقررت تخفيف الحكم الصادر ضده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - رأي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:42
هل هذا هو الحكم العادل لطفل اغتصب من وحش آدمي... كيف سيعيش هذا الطفل و الجاني على قيد الحياة
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24
2 - عبد الله الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:45
اللي فهم شي حاجة في هذا القانون يشرح لينا اهل القانون. نفس الجريمة قضت المحكمة الابتدائية ب سنة واحدة وفي الاستئناف حكم بعشر سنوات.
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22
3 - رشيد الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:47
بأن العربون. البيدوفيل حصل على التنازل بالمال،وحصل على التخفيف في البتداءي بالمال رغم فيديو التوثيق. قبح الله الفقر.اذن كلما كان المستوى المعيشي مقبولا قلت الظاهرة حيث تكون الأسرة على بال.....
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18
4 - أستاذة وطنية الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:48
الحكم بسنة لترتفع إلى 10 سنوات ولكن مقابل عدم الاستأناف ولا الاعفاء حتى نقول هو حكم لائق لان كثر الاعتداء على الأطفال لسبب او لآخر ولكن الطفل يبقى طفلا والعيب على الكبير
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13
5 - ملاحظ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:49
10 سنوات يأكل ويشرب من مال الشعب وربما سوف نراه حرا طليقا قبل تلك المدة،هذا لا يكفي،الاعدام هو جزاؤه لترتاح منه الامة ومن شروره.
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10
6 - ام سارة الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:49
الاب حتى هو خاصه عشر سنوات نافذة!!!! لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم....فلذة الكبد صارت تباع بدريهمات!!!
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31
7 - مالك الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:50
" مضيفا أن المعني حصل على شهادة التنازل من والد الطفل "المغتصب" مقابل مبلغ مالي؛ وهي الشهادة التي أدلى بها المتهم أمام الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وقررت تخفيف الحكم الصادر ضده." !!!!
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6
8 - محمد الأطلس الصغير الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:51
العقوبة في حق هدا المجرم مخففة اتمنى ان لا يكون هناك عفو ملكي في حق هدا المجرم ولا ننسى الحالة النفسية لهدا الطفل يحتاج الى طبيب نفساني والى غير دلك وسايعيش طوال حياته مع هاته الواقعة
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10
9 - maman de deux enfatns الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:53
C’est quoi 10ans devant une vie perdue perturber avec la grande honte de la famille de l’enfant lui même comment il va faire pour construire son avenir sa petite famille c’est grave il faut être plus sévère Messieurs les juges
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7
10 - رشيد لطرش الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:56
يبدوا أن الإغتصاب كثر في مجتمعنا لآ بد من السلطة التشريعية أن تشدد إجراء أقصى عقاب لمرتكبي مثل هذه الجراءم
لقد أصبحنا نخاف على أبناؤنا وبناتنا
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5
11 - عبد العزيز الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:57
حصل على التنازل من عند الأب ديال الطفل بعد إعطاء مبلغ من المال، مشكلة صافي مع هاد الناس
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1
12 - محمد المربع الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:57
حكم لا يرد الإعتبار للطفولة المغتصبة، حكم لا يرقى إلى ما يريده الشعب... قوانين لا تنصف الطفولة المغربية، فوالله لو كان ابن غني لحكمت المحكمة على الجاني بعقوبة سجنية مدى الحياة، ولكن الطفل وللأسف الشديد إبن الشعب....
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3
13 - صحراوي مغربي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:58
كيف لاب طفل ان يتاجر بعرض ابنه هذا لايستحق ان يكون اب وكيف لقاضي المحكمة الابتدائية ان يقبل التنازل في قضية هتك عرض طفل لان التنازل لايطلب من الاب بل يطلب من الطفل حينما يكبر بئس القاضي وبئس الاب
اما قاضي محكمة الاستئناف فنعم القاضي واللهم كثر من امثاله حتى يتصدوا لهؤلاء المكبوتين الدين يتعدون على اطفالنا
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1
14 - مغربي 100 % الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 19:59
لا أستطيع تفهم قبول أب الطفل التنازل عن حق إبنه المغتصب .. في مثل حال هذا الأب يجب أن يمنع من تقديم أي تنازل للمغتصب بل و يجب متابعته بتهمة الإهمال إن تبث الإهمال في إبنه أو في حقوقه التي يكفلها القانون .
الله يحفظ أبناؤنا من المجرمين.
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1
15 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 20:01
خاص فتح تحقيق مع الأب ومع كاتب وثيقة التنازل ومع القاضي لي شاف فيها.
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16 - اب يبيع عرض طفله تبّاً له الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 20:02
كان على القضاء ان لا يقبل تنازل ولي امر الطفل و ان يقوم القضاء مقام ولي الامر في هذه الجريمة و ينزل عقوبة قوية على المجرم المغتصب لان اب اطفل انبطح للمال و تنازل عن حق إبنه و باع عرض إبنه ، الاب يستحق هو ايضا عقوبة التفريط ، من يحمي الاطفال إذا لم يحميهم القضاء .
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17 - قليلة جدا الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 20:05
هذه العقوبة قليلة جدا بالنظر إلى مجتمع متدين ويرى نفسه أنه أحسن من الغرب الكافر والمتفسخ لو كانت 20سنة لكان أحسن ويضاف إليها الأشغال الشاقة
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