الدرك يفكك معامل "ماء الحياة" نواحي وادي زم

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بسرية وادي زم، الأربعاء، من تفكيك خمسة معامل سرية لصناعة وتقطير ماء الحياء، في عملية وُصفت بالكبيرة نظرا لعدد العناصر الدركية المشاركة فيها وكمية المحجوزات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن حوالي 30 دركيا انتقلوا إلى ضفاف واد كرو، بضواحي مدينة وادي زم، وداهموا خمسة معامل سرية لتقطير "الماحيا"، وحجزوا كمية من تلك المشروبات المسكرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن كمية المحجوزات بلغت حوالي 1000 لتر من "الماحيا" الجاهزة للاستهلاك، وأزيد من 30 طنا من التين المخمر، إضافة إلى مجموعة من المعدات واللوازم التي تستعمل في إعداد تلك المشروبات.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف قائد سرية وادي زم، أسفرت عن تحديد هوية 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في إعداد المعامل السرية لصناعة وتقطير ماء الحياة.

وعملت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، على إصدار مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص الأربعة، من أجل توقيفهم وتحديد علاقتهم بتلك المعامل السرية ومتابعتهم بحسب المنسوب إليهم.