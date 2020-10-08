البحث عن كنوز يجرّ أشخاصا إلى القضاء بوادي زم

هسبريس من خريبكة

أحالت مصالح الدرك الملكي بمدينة وادي زم خمسة أشخاص، من بينهم فقيه، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ممارسة طقوس البحث عن الكنوز تحت جنح الظلام.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدرك الملكي توصل بإخبارية حول تواجد خمسة أشخاص في وضعية مشبوهة بأحد دواوير منطقة السماعة، بضواحي مدينة وادي زم، تم على إثرها فتح تحقيق حول الموضوع بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم، ثم توقيفهم والاستماع إليهم في محاضر رسمية، قبل تقديمهم إلى القضاء من أجل متابعتهم بحسب المنسوب إليهم.