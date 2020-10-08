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الرئيسية | حوادث | البحث عن كنوز يجرّ أشخاصا إلى القضاء بوادي زم

البحث عن كنوز يجرّ أشخاصا إلى القضاء بوادي زم

البحث عن كنوز يجرّ أشخاصا إلى القضاء بوادي زم
هسبريس من خريبكة
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 01:04

أحالت مصالح الدرك الملكي بمدينة وادي زم خمسة أشخاص، من بينهم فقيه، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ممارسة طقوس البحث عن الكنوز تحت جنح الظلام.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدرك الملكي توصل بإخبارية حول تواجد خمسة أشخاص في وضعية مشبوهة بأحد دواوير منطقة السماعة، بضواحي مدينة وادي زم، تم على إثرها فتح تحقيق حول الموضوع بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم، ثم توقيفهم والاستماع إليهم في محاضر رسمية، قبل تقديمهم إلى القضاء من أجل متابعتهم بحسب المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حاءر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 01:32
الاختطاف الخطف الاغتصاب القتل البحث عن الكنوز....يا أمة محمد ابتعدنا عن الكتاب والسنة و خسرنا الدنيا والآخرة .قال تعالى " ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكة "
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2 - mohamed Elhayani الخميس 08 أكتوبر 2020 - 01:54
شكرا لكم جميعا على تبليغ الرسالة للشعب المغربي
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3 - rachida الخميس 08 أكتوبر 2020 - 02:01
السلام عليكم.واش هادوا مكابعياوش.مزال ماتفكينا مع قاتلي الطفلة نعيمة حتى بداوا هادوا وقاليك من بينهم فقيه.اش كايقري هاد الفقيه الزبور.جاب الله الدرك والاخبارية استبقوا الموضوع وألقوا القبض على المجرمين لأصبحت طفل آخر أو طفلة أخرى في عداد الأموات.وكلنا عليكم الله وليتوا كاتخوفنا على فلذات أكبادنا.علاش كون عارف المخزن بلي كاين فعلا كايين الكنوز كون جبدهم هو وكاع ما يتسنى أمثال هاد الشمكارة اجبدوهم.حسبي الله ونعم الوكيل نطلب أشد العقوبات للمجرمين عديمي الرحمة جعلونا لا تفارق أطفالنا خوفا عليهم رغم انشغالاتنا اليومية المعيشية.لم نعد نعرف هل نذهب للعمل لجلب قوتهم وفي المساء نجدهم مغتصبين أو ذبحوا من أجل كنوز وهمية أو نجلس بجانبهم دون عمل لحراستهم ويموتون جوعا.أغثنا يا المخزن من أمثال هؤلاء الحثالة.اطفالنا في خطرسرنا نعيش معهم الجحيم وإن لم يتدارك الأمر سوف يأخذ الآباء حق ابنائهم بيدهم
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