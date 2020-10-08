البحرية الإسبانية تعترض 21 مهاجرا بسواحل سبتة

جمال سماحي من تطوان

تمكنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، الأربعاء، من اعتراض قاربين كان على متنهما21 مغربيا مرشحا للهجرة غير النظامية، في تدخلين منفصلين، بعرض البحر قبالة سواحل ثغر سبتة المحتل، أثناء محاولتهم الوصول إلى الضفة الشمالية.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن تنسيقا جرى بين عناصر الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة والوحدة التابعة لمركز طريفة، مكن من رصد واعتراض قارب على متنه 15 شخصا من أصل مغربي، بساحل "بنزو"، في أولى ساعات الصباح.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، وفي عملية تدخل ثانية، أنقذت 6 شباب مغاربة كانوا على متن قارب آخر، تم رصده على بعد ميل ونصف ميل من شمال سبتة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لجميع المهاجرين "جيدة" لا تدعو إلى القلق.

وتبعا للصحيفة عينها، فقد تم نقل المهاجرين المغاربة إلى ميناء سبتة لإخضاعهم للفحوصات الطبية قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين، في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدينة.