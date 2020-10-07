حجز أزيد من 11 طنا من الشيرا بطنجة المتوسط

هسبريس من الرباط

أجهضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بميناء طنجة المتوسط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية للتهريب الدولي للمخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، وحجز ما مجموعه أحد عشر طنا و440 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بتنسيق ميداني مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات مخبأة ضمن شحنة من المواد الفلاحية الموجهة للتصدير على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب التي كانت تستعد للمغادرة نحو أحد الموانئ الإسبانية.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت أيضا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 سنة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات الدولية للشبكة المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد تقاطعاتها العضوية المحتملة مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.