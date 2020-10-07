24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)

  2. خطة استباقية وحنكة تدبيرية .. مفاتيح مكافحة المملكة للإرهاب ‎ (5.00)

  3. اقطعوا دابر الانفصال قضائيا! (5.00)

  4. مهنيو نقل البضائع يُربِكون ميناء البيضاء وسط دعوات إلى الإضراب (5.00)

  5. تأخر الأجور يعمّق أزمة عمّال النظافة في تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حجز أزيد من 11 طنا من الشيرا بطنجة المتوسط

حجز أزيد من 11 طنا من الشيرا بطنجة المتوسط

حجز أزيد من 11 طنا من الشيرا بطنجة المتوسط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 23:22

أجهضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بميناء طنجة المتوسط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية للتهريب الدولي للمخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، وحجز ما مجموعه أحد عشر طنا و440 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بتنسيق ميداني مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات مخبأة ضمن شحنة من المواد الفلاحية الموجهة للتصدير على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب التي كانت تستعد للمغادرة نحو أحد الموانئ الإسبانية.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت أيضا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 سنة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات الدولية للشبكة المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد تقاطعاتها العضوية المحتملة مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - النقد الذاتي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 23:39
حجز إحدى عشر طنا من المخذرات وإلقاء القبض على شخص وحيد وهو السائق.. وهذا السائق لا يعرف سوى مقود الشاحنة. كان الأولى تتبع مسار تلك البضاعة لمن ستصل حتى يكون الصيد ثمينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.