شرطة مراكش: الانتقام وراء وشاية بهتك عرضٍ

إبراهيم مغراوي من مراكش

كشف بحث أشرفت عليه الشرطة القضائية بمراكش، بخصوص هتك عرض طفلة من قبل أبيها، أن الأمر لا يعدو أن يكون وشاية كاذبة من أم الضحية المزعومة وشقيقتها، انتقاما من الأب.

وأوضحت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن الطفلتين ووالدتهما تراجعن عن أقوالهن، وأن الأم اعترفت بأنها حرضت ابنتيها على ما صرحتا به من ادعاءات انتقاما من زوجها الذي يعرضها لسوء المعاملة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجة ستقدم أمام النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح من أجل الوشاية الكاذبة.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم الأربعاء الماضي، حين تم توقيف شخص بدوار "المعصرة" بالملحقة الإدارية "أشكجور" بالمحاميد بمقاطعة المنارة، للاشتباه في تورطه في هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، قبل أن يطلق سراحه بعدما أكد البحث أنه ضحية وشاية كاذبة.