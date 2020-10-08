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الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش: الانتقام وراء وشاية بهتك عرضٍ

شرطة مراكش: الانتقام وراء وشاية بهتك عرضٍ

شرطة مراكش: الانتقام وراء وشاية بهتك عرضٍ
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:38

كشف بحث أشرفت عليه الشرطة القضائية بمراكش، بخصوص هتك عرض طفلة من قبل أبيها، أن الأمر لا يعدو أن يكون وشاية كاذبة من أم الضحية المزعومة وشقيقتها، انتقاما من الأب.

وأوضحت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن الطفلتين ووالدتهما تراجعن عن أقوالهن، وأن الأم اعترفت بأنها حرضت ابنتيها على ما صرحتا به من ادعاءات انتقاما من زوجها الذي يعرضها لسوء المعاملة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجة ستقدم أمام النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح من أجل الوشاية الكاذبة.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم الأربعاء الماضي، حين تم توقيف شخص بدوار "المعصرة" بالملحقة الإدارية "أشكجور" بالمحاميد بمقاطعة المنارة، للاشتباه في تورطه في هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، قبل أن يطلق سراحه بعدما أكد البحث أنه ضحية وشاية كاذبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - N.H الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:45
يجب الحكم على هذه المسماة(أم)بما كان سيحكم به على الأب المظلوم في 3 مرات
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2 - حیاة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:55
ناس ماعرفت فین وصلو و حنا مزالین کنضورو فبلاصتنا و حاضیین بعضیاتنا و الانتقام و الباطل و هادشی کامل السبب دیالو الجهل و قلة الوعي
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3 - MISSOURY الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:57
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا زمن الطغيان و الجهل و الحقد و الحسد..اللهم لا زلت ترحمنا فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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4 - مراقب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:59
اتقوا الله ، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
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5 - فوق سحاب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 16:02
يبدو لي أن نسبة كبيرة من الشعب المغربي هي الان في مستوى منحط وغياب تام للعقل والتفكير
لذلك خير نصيحة يمكن تقديمها في الوقت الحالي
هي:
كفو عن الإنجاب هنالك وساءل منع الحمل باثمنة جد مناسبة
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