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كُتّاب وآراء
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البحرية الملكية تنقذ 231 مرشحا للهجرة السرية
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 16:25
أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت، ما بين 6 و8 أكتوبر 2020، من إنقاذ 231 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء في عرض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب مطاطية وأخرى من نوع الكاياك، ودراجات مائية، وقوارب أخرى تقليدية.
وتابع المتحدث أنهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - cosmos الخميس 08 أكتوبر 2020 - 16:53
لم يتم انقادهم بل تم اعتراضهم خدمة لمصالح الاتحاد الاروبي الذي يرفض هجرة الافارقة اليه لقد سئموا من الهجرة الجماعية للافارقة خاصة المغربية منها وليس طويلا راءينهم يسجودون عند الوصول عند الكفار
4 - youssefquatro الخميس 08 أكتوبر 2020 - 16:55
كون خلاوهم كملوا طريقهم، هذاك هو الانقاد، أما باش يشدوهم و يرجعهم لهاد لبلاد الكحلة، راه مايتسماش انقاذ غي خيبوا الامل ديالهم
5 - laaraichi الخميس 08 أكتوبر 2020 - 17:12
كيف تمكنوا من الافلاة من الحراس الذين ينتشرون بكثافة على امتداد شواطء المغرب بحيث ان اي صياد بالقصبة خلال الليل يتم مساءلته عن البطاقة الوطنية او رخصة الصيد. عجييييب جدا.
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