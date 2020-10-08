البحرية الملكية تنقذ 231 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت، ما بين 6 و8 أكتوبر 2020، من إنقاذ 231 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب مطاطية وأخرى من نوع الكاياك، ودراجات مائية، وقوارب أخرى تقليدية.

وتابع المتحدث أنهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.