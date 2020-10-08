24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفول السوداني بالعوامرة (5.00)

  2. خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)

  3. "الحيدرية" .. ماكيط للحكم الذاتي في الصحراء (5.00)

  4. "التجارة الخارجية" تقود وزيرا فرنسيا إلى المغرب (5.00)

  5. السلاوي: اللقاح المضاد لـ"كورونا" سيكون جاهزا خلال 120 يوماً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | إشهار السلاح يوقف قاصرا لمقاومة الشرطة بفاس

إشهار السلاح يوقف قاصرا لمقاومة الشرطة بفاس

إشهار السلاح يوقف قاصرا لمقاومة الشرطة بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:21

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ في تدخل أمني لتوقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد كانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة، وهو متلبس بتعريض شخص للعنف باستعمال السلاح الأبيض بحي سهب الورد بمدينة فاس؛ غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة، يوضح المصدر ذاته، إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف القاصر المعني وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، يضيف مصدر الجريدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن من المغرب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:34
إجرام القاصرين صار أخطر من الإرهاب. معظم الجرائم من سرقة واغتصاب وقطع طريق وقتل يرتكبها هؤلاء الذين يسميهم المشرع قاصرين.. يجب إلغاء هذا المصطلح من القانون وتكون الأحكام والمساطير في حقهم كما هي مع البالغين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - ليس بقاصر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:22
16 و 17 سنة ليس بقاصر و عليه تحمل مسؤولية أفعاله ..
ه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.