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كُتّاب وآراء
إشهار السلاح يوقف قاصرا لمقاومة الشرطة بفاس
اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ في تدخل أمني لتوقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد كانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة، وهو متلبس بتعريض شخص للعنف باستعمال السلاح الأبيض بحي سهب الورد بمدينة فاس؛ غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة، يوضح المصدر ذاته، إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف القاصر المعني وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، يضيف مصدر الجريدة.
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تعليقات الزوّار (2)
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