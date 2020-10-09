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كُتّاب وآراء
ثلاثة شبان يهددون المارة والشرطة بكلب "شرس"
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و22 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين وعدم الامتثال.
وكانت دورية لشرطة النجدة، وفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، قد تدخلت لتوقيف مجموعة من الأشخاص الذين أحدثوا حالة من الفوضى بالشارع العام، وقاموا بتهديد المواطنين وعناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة؛ وهو الوضع الذي اضطر معه مقدم شرطة من عناصر الدورية إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف ثلاثة من المشتبه فيهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف باقي الأشخاص المشتبه فيهم، بعدما تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.