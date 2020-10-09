24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفول السوداني بالعوامرة (5.00)

  2. "الحيدرية" .. ماكيط للحكم الذاتي في الصحراء (5.00)

  3. "التجارة الخارجية" تقود وزيرا فرنسيا إلى المغرب (5.00)

  4. السلاوي: اللقاح المضاد لـ"كورونا" سيكون جاهزا خلال 120 يوماً (5.00)

  5. تقبّل حياتك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | ثلاثة شبان يهددون المارة والشرطة بكلب "شرس"

ثلاثة شبان يهددون المارة والشرطة بكلب "شرس"

ثلاثة شبان يهددون المارة والشرطة بكلب "شرس"
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 08:20

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و22 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين وعدم الامتثال.

وكانت دورية لشرطة النجدة، وفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، قد تدخلت لتوقيف مجموعة من الأشخاص الذين أحدثوا حالة من الفوضى بالشارع العام، وقاموا بتهديد المواطنين وعناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة؛ وهو الوضع الذي اضطر معه مقدم شرطة من عناصر الدورية إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف ثلاثة من المشتبه فيهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف باقي الأشخاص المشتبه فيهم، بعدما تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.