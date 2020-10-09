شبهة ترويج الشيرا تطيح بشاب في قبضة الدرك

مصطفى البكار من تزنيت

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تزنيت، الخميس، من توقيف شخص عشريني يتحدر من جماعة بونعمان للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار فيها.

وأوردت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة تحت التهديد، تم توقيفه على إثر مذكرة بحث أصدرتها في حقه المصالح الأمنية بتزنيت في ملف مرتبط بترويج مخدر الشيرا بالإقليم.

وبأمر من النيابة العامة، جرى الاحتفاظ بالموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي لفائدة البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية، في انتظار إحالته على القضاء قصد متابعته بالمنسوب إليه.