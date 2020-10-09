تهريب المخدرات يجرّ أشخاصا إلى قضاء الرشيدية

هسبريس من الرباط

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 41 و65 سنة، من بينهم شقيقان؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدينة الريصاني، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة أجرة من الصنف الأول، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، المنجزة على ضوء إفادات الأشخاص الموقوفين، أسفرت عن تحديد مكان إخفاء المخدرات المهربة بمنطقة جبلية بالجماعة القروية "سيدي علي"، على بعد 150 كيلومترا من مدينة الريصاني، والتي بلغ مجموع وزنها 600 كيلوغرام ملفوفة في 24 رزمة من مخدر الشيرا.

وورد ضمن البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.