24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفول السوداني بالعوامرة (5.00)

  2. "الحيدرية" .. ماكيط للحكم الذاتي في الصحراء (5.00)

  3. "التجارة الخارجية" تقود وزيرا فرنسيا إلى المغرب (5.00)

  4. السلاوي: اللقاح المضاد لـ"كورونا" سيكون جاهزا خلال 120 يوماً (5.00)

  5. تقبّل حياتك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | تهريب المخدرات يجرّ أشخاصا إلى قضاء الرشيدية

تهريب المخدرات يجرّ أشخاصا إلى قضاء الرشيدية

تهريب المخدرات يجرّ أشخاصا إلى قضاء الرشيدية
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 07:24

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 41 و65 سنة، من بينهم شقيقان؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدينة الريصاني، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة أجرة من الصنف الأول، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، المنجزة على ضوء إفادات الأشخاص الموقوفين، أسفرت عن تحديد مكان إخفاء المخدرات المهربة بمنطقة جبلية بالجماعة القروية "سيدي علي"، على بعد 150 كيلومترا من مدينة الريصاني، والتي بلغ مجموع وزنها 600 كيلوغرام ملفوفة في 24 رزمة من مخدر الشيرا.

وورد ضمن البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.