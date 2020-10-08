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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز أثوابا مهربة بـ2.5 مليون درهم

الجمارك تحجز أثوابا مهربة بـ2.5 مليون درهم

الجمارك تحجز أثوابا مهربة بـ2.5 مليون درهم
هسبريس من الرباط
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:20

تمكنت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة طنجة، بتعاون مع مصالح الشرطة القضائية، من حجز مجموعة من الأثواب والملابس المهربة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليون درهم.

وأكد الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي للفيالق الجمركية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه "في إطار المجهودات التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال محاربة الغش والتهريب بشتى أنواعه، تم القيام بثلاث عمليات تفتيش منزلية بطنجة، أسفرت عن حجز كمية مهمة من الأثواب والملابس تقدر قيمتها بـ2.5 مليون درهم".

وأضاف المسؤول الأمني ذاته أن "العملية، التي تمت بمؤازرة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بني مكادة بطنجة، وتطلبت تحريات وأبحاث قامت بها الفرق الجمركية المختصة على مدى أسابيع، أسفرت عن ضبط 28 طنا من الأثواب على شكل لفافات، و4670 وحدة من الملابس الجاهزة الخاصة بالنساء والرجال الأطفال".

وأوضح الكولونيل عبد القادر البطاني أن "العملية، التي جرت بأحياء مختلفة بمدينة طنجة، مكنت كذلك من حجز 590 كيلوغراما من الملصقات التي تتضمن صور علامات تجارية عالمية، يتم تثبيتها على منتوجات النسيج"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في النازلة قصد الكشف عن جميع المتورطين في العملية، وتفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في تهريب الأثواب".

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