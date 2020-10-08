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كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية تنقذ مهاجريْن مغربييْن بسبتة
أنقذت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، الخميس، مغربييْن مرشحين للهجرة غير النظامية، كانا على متن قارب من نوع "كاياك"، على بُعد حوالي ثلاثة أميال شمال شرق ثغر سبتة المحتل.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن خدمة الطوارئ الأندلسية (112) تمكنت من رصد قارب "الكاياك"، الذي كان مبحرا بعرض البحر "بدون هدف"، وقامت بإخطار خدمة الإنقاذ البحري (سالفا مار أتريل)، للتدخل من أجل إنقاذ راكبيه.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية إنقاذ المهاجرين المنحدرين من أصل مغربي استعملت خلالها مروحية "هيلمير 223"، مشيرا إلى أن المعنييْن قد جرى نقلهما إلى ميناء سبتة كما جرت العادة، لتفعيل البروتوكول المعتمد مع الوافدين.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عناصر الحرس المدني الإسباني تمكنت، منذ فجر الأربعاء، من إنقاذ واعتراض حوالي 38 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا على متن قوارب مختلفة، وكان هدفهم الوصول إلى الضفة الشمالية.