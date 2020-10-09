الدرك يتلف أطنانا من "الكيف" في مزرعة بتاونات

هسبريس من فاس

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي الورتزاغ بإقليم بتاونات، الخميس، من حجز نحو 3 أطنان ونصف الطن من محصول "الكيف" سنابل، خلال عملية مداهمة لإحدى مزارع القنب الهندي الكائنة بدوار الرمل بجماعة تافرانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن المزرعة المذكورة توجد بالملك المائي التابع لحقينة سد الوحدة، مبرزة أن محصولها من "الكيف" كان معدا في شكل أكوام، لغرض تخزينه بعد تعريضه لأشعة الشمس لفترة معينة، قبل تنفيذ مصالح الدرك الملكي لهذه الضربة الاستباقية التي تستهدف مزارع القنب الهندي بالمنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه جرى إتلاف المحجوز من محصول "الكيف" عن طريق إحراقه بمكان مصادرته؛ فيما جرى تحرير مذكرة بحث في حق المزارع المشتبه تورطه في هذه القضية.