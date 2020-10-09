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كُتّاب وآراء
شرطة بركان تفكك شبكة لتنظيم "الهجرة السرية"
أجهضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، صباح الجمعة، عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف مشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن العملية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و58 سنة، بالمنطقة القروية "زكزل" بضواحي مدينة السعيدية، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وبرفقتهم 24 مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة.
عملية التفتيش المنجزة بمكان التدخل، يقول البلاغ، أسفرت عن حجز زورق مطاطي ومحركين بحريين وأربع مضخات هوائية، علاوة على منشار كهربائي وبوصلة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية؛ بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.