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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطا في تهريب المخدرات دوليا

الأمن يوقف متورطا في تهريب المخدرات دوليا

الأمن يوقف متورطا في تهريب المخدرات دوليا
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، صباح الجمعة، مشتبها في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحيازة السلاح الناري؛ بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز 959 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ملفوفة في 38 رزمة ومخبأة بمنطقة "بوكراع" على بعد 140 كيلومترا تقريبا من مدينة العيون.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن الشخص الموقوف، البالغ 53 سنة، كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في علاقته بالشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها في شهر يونيو المنصرم بمدينة العيون، والتي تم العثور بحوزتها على خمسة أطنان و894 كيلوغراما من مخدر الشيرا وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف وذخيرة حية عبارة عن 66 عيارا ناريا.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.

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