ترويج "ماء الحياة" يجر سيّدة إلى العدالة بمراكش

ابراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدائرة الرابعة بولاية أمن مراكش، الخميس، امرأة معروفة بسوابقها القضائية في ترويج الممنوعات.

وتمكنت العناصر الأمنية من وضع حد لنشاط هذه السيدة التي استأنفت تجارتها المحظورة بأحد أحياء المدينة العتيقة، بعدما توصلت مصلحة الأمن بمعلومات حول عودتها لترويج مسكر ماء الحياة.

وبناء على هذه المعلومة، نصبت عناصر الأمن كمينا محكما مكن من ضبط المشتبه فيها متلبسة بحيازة وترويج 40 لتراً من مسكر ماء الحياة، معبأة في قوارير معدة للبيع، وحجز مبلغ مالي متحصل من بيع هذه المادة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت مصالح الأمن الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث الأولي، قبل تقديمها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، فيما يبقي البحث متواصلاً للوصول إلى شركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق هذه القضية.