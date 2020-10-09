توقيف شاب متورّط في سرقة 5 منازل بالنّاظور

هسبريس من الناظور

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية والأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني شابا يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقات بالكسر واستعمال مفاتيح مزورة.

وحسب مصدر أمني، فإن الموقوف استهدف خمسة منازل في غياب مالكيها، حيث اقتحمها بالاستعانة بمفاتيح مزورة أو عن طريق تكسير أقفال أبوابها قبل أن يقوم بالاستلاء على وثائق ومقتنيات شخصية تخص أصحاب هذه المنازل.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز قفازات ومفاتيح مزورة وأدوات معدنية تستعمل في تكسير الأقفال، علاوة على جواز سفر أجنبي ووثائق في اسم الغير وثماني ساعات يدوية وحاسوب وهاتف محمول ومجوهرات يشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.