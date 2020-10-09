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الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش تفتح بحثا في شريط أغنية "راب"

شرطة مراكش تفتح بحثا في شريط أغنية "راب"

شرطة مراكش تفتح بحثا في شريط أغنية "راب"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 20:58

فتحت مصالح الأمن بولاية مراكش بحثا أوليا بخصوص شريط مصور لأداء أغنية من فن "الراب" بحمل أسلحة بيضاء بحي الداوديات بمراكش، الخميس، أسفر عن توقيف المغني.

وعرف حي الداوديات تصوير هذا الشريط بدون رخصة قانونية، بمشاركة عدد غفير من الشباب يحملون سكاكين بيضاء، إلى جانب كلب، ما شكل خرقا للتدابير الاحترازية.

وعلى إثر ذلك، فتحت عناصر الدائرة الأمنية 7 بحي الداوديات بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات تصوير هذا الشريط الذي شكلا مسا بالأمن العام، لتحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراء أداء الأغنية.

وما زال البحث الذي تباشره الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مفتوحا للوصول إلى مشاركين آخرين كانوا يؤدون أغنية من فن "الراب" في هذا الشريط المصور.

ووضع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك من أجل الأفعال المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خطة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:16
هؤلاء الشباب يجب أن يعاقبوا بأشد العقوبات لأنهم يحرضون المجتمع على حمل السلاح الأبيض واستعماله في إرهاب الناس.
إن هؤلاء الشباب المغرر بهم لم يتلقوا تربية حسنة في بيوتهم و التي تجعلهم يساهمون في استقرار الوطن ونشر الأمن بين الناس فتحية طيبة لرجال الأمن الساهرين على الوطن من الإرهاب والإجرام.
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77
2 - amin sidi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:31
سلام. كاين الارهاب المخفي اوهد الارهاب المكشوف !!؟
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13
3 - غياب القوانين الصارمة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:40
التساهل مع مثل هذه الأفعال هي التي تشجع إعادتها مرة أخرى. فقد سبق وتم توقيف مجموعة أخرى بمدينة أخرى قاموا بنفس الفعل ولا شك أن السلطات أطلقت سراحهم مما شجع هؤلاء في مراكش لتكرار العملية. مثل هؤلاء يجب أن يحكموا تحت قانون الإرهاب ليكونوا عبرة لمن يفكر بفكرهم
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23
4 - حسن الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 21:43
إذا تمعنا في كلمات أغنية الراب تلك وحققنا في معانيها فقد نصل إلى الهدف منها وممن ورائها، والعدالة ستقول كلمتها في المجرمين جميعهم الذين أشهروا في وجوهنا السيوف وكذلك الذين يدفعونهم وهم قابعون مختبؤون.
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13
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