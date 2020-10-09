شرطة مراكش تفتح بحثا في شريط أغنية "راب"

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الأمن بولاية مراكش بحثا أوليا بخصوص شريط مصور لأداء أغنية من فن "الراب" بحمل أسلحة بيضاء بحي الداوديات بمراكش، الخميس، أسفر عن توقيف المغني.

وعرف حي الداوديات تصوير هذا الشريط بدون رخصة قانونية، بمشاركة عدد غفير من الشباب يحملون سكاكين بيضاء، إلى جانب كلب، ما شكل خرقا للتدابير الاحترازية.

وعلى إثر ذلك، فتحت عناصر الدائرة الأمنية 7 بحي الداوديات بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات تصوير هذا الشريط الذي شكلا مسا بالأمن العام، لتحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراء أداء الأغنية.

وما زال البحث الذي تباشره الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مفتوحا للوصول إلى مشاركين آخرين كانوا يؤدون أغنية من فن "الراب" في هذا الشريط المصور.

ووضع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك من أجل الأفعال المنسوبة إليه.