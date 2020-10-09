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كُتّاب وآراء
شرطة مراكش تفتح بحثا في شريط أغنية "راب"
فتحت مصالح الأمن بولاية مراكش بحثا أوليا بخصوص شريط مصور لأداء أغنية من فن "الراب" بحمل أسلحة بيضاء بحي الداوديات بمراكش، الخميس، أسفر عن توقيف المغني.
وعرف حي الداوديات تصوير هذا الشريط بدون رخصة قانونية، بمشاركة عدد غفير من الشباب يحملون سكاكين بيضاء، إلى جانب كلب، ما شكل خرقا للتدابير الاحترازية.
وعلى إثر ذلك، فتحت عناصر الدائرة الأمنية 7 بحي الداوديات بحثا تمهيديا لتحديد ظروف وملابسات تصوير هذا الشريط الذي شكلا مسا بالأمن العام، لتحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراء أداء الأغنية.
وما زال البحث الذي تباشره الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مفتوحا للوصول إلى مشاركين آخرين كانوا يؤدون أغنية من فن "الراب" في هذا الشريط المصور.
ووضع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
إن هؤلاء الشباب المغرر بهم لم يتلقوا تربية حسنة في بيوتهم و التي تجعلهم يساهمون في استقرار الوطن ونشر الأمن بين الناس فتحية طيبة لرجال الأمن الساهرين على الوطن من الإرهاب والإجرام.