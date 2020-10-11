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الرئيسية | حوادث | شكاية تسقط عصابة متخصصة في ترويج "الماحيا"

شكاية تسقط عصابة متخصصة في ترويج "الماحيا"

شكاية تسقط عصابة متخصصة في ترويج "الماحيا"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 03:25

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد، بمدينة مراكش، 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج الممنوعات والاتجار بها.

وإثر توصل الدائرة الأمنية 21 ببلاغ بشأن العنف تقدمت به امرأة تشتكي الاحتجاز بأحد الدواوير، انتقلت عناصر الأمن إلى مكان الحادث، فتبين لها أن المشتكية على علاقة غير شرعية بالمشتكى به، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات.

كما كشف البحث الذي قامت به عناصر الأمن أن الشخص المعني يأوي أشخاصا جانحين بمنزله، ضبط اثنان منهم متلبسين بتقطير وترويج مسكر ماء الحياة، الذي حجزت منه قرابة 30 لترا، معبأة في قارورات معدة للبيع.

ومن أجل تعميق البحث، وضع المشتبه فيهم الثلاثة، رفقة المبلغة، تحت تدابير الحراسة النظرية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية؛ وباقي امتداداتها قبل تقديمهم أمام العدالة.

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