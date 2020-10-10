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كُتّاب وآراء
سلاح الأمن يوقف جانحا عرض حياة مواطنين للخطر
اضطر مقدم شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للدراجين بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض صاحب محل تجاري لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، ثم ثلاث رصاصات أصابت المشتبه فيه على مستوى الفخذ، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
يجب الضرب بقوة على مهربي القرقوبي بفرض بنود قانونية قاسية
ذووا السوابق لازالوا لم يردعوا بعد و هذا يطرح اكثر من سؤال حول دور المؤسسة السجينة التي تصنع مجرمين مدربين و أكثر خطورة على المواطنين و على جهاز الامن نفسه.
أضيف انه يجب منع تربية الكلاب الشرسة التي تهدد سلامة المواطنين ، انها توظف في الاجرام و السرقة و التهديد ناهيك عن اطفال ابرياء كانوا ضحايا هجوم هذه الكلاب . فقد تسببت في الوفاة و اعاقات وعاهات مستدامة للضحايا فاللهم ان هذا منكر.
دعواتي المصاب " المشرمل" بسرعة الرحيل عن هذه الأرض وان تكون جحيم السماء في انتظاره العاجل.