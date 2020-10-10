سلاح الأمن يوقف جانحا عرض حياة مواطنين للخطر

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للدراجين بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض صاحب محل تجاري لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، ثم ثلاث رصاصات أصابت المشتبه فيه على مستوى الفخذ، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.