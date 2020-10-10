24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2513:1916:3119:0420:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الدكاترة المعطلون" يدقون آخر أبواب "الحوار الحكومي" قبل التصعيد (5.00)

  2. الحدادي يصر على ارتداء قميص "منتخب الأسود" (5.00)

  3. مغربيان ضمن أفضل 60 موهبة كروية في العالم (5.00)

  4. عقوبة الإعدام (5.00)

  5. تقاعد البرلمانيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | سلاح الأمن يوقف جانحا عرض حياة مواطنين للخطر

سلاح الأمن يوقف جانحا عرض حياة مواطنين للخطر

سلاح الأمن يوقف جانحا عرض حياة مواطنين للخطر
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 15:25

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للدراجين بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض صاحب محل تجاري لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، ثم ثلاث رصاصات أصابت المشتبه فيه على مستوى الفخذ، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - من انتم؟ السبت 10 أكتوبر 2020 - 15:46
تحية وافتخار وعز لرجال الأمن وعلى رأسهم السيد الحموشي وكذلك مرة ثانية لهذا الشرطي على تدخله البطولي والنبيل في الوقت المناسب لردع هذا المجرم الخطير. ودائما نطلب من إدارة السيد الحموشي ان تبسط الأبحاث والمسطرة مع اخواننا رجال الأمن الذين يتدخلون في مثل هذه المواقف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - Rachid السبت 10 أكتوبر 2020 - 15:50
شخص من دوي السوابق العديدة هدا هو بيت القصيد يجب مراجعة القوانين الزجرية والمدة الاعتقالية والمعاملة السجنية والا فانكم تكبون الماء في الشواطىء الرملية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - مراقب السبت 10 أكتوبر 2020 - 15:51
تحية خاصة رجال الأمن برافو برافو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - م. م. م. م السبت 10 أكتوبر 2020 - 15:53
في الغالب سبب اندفاعه استهلاك مواد مخدرة و بالأخص القرقوبي لذا يجب محاربة تجار هذه المواد القاتلة و التي تسبب الكثير من المشاكل على جميع المستويات
يجب الضرب بقوة على مهربي القرقوبي بفرض بنود قانونية قاسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - فرگالي السبت 10 أكتوبر 2020 - 15:59
تحية لرجال الامن . استعمال السلاح الوظيفي عند الضرورة أمر حتمي .
ذووا السوابق لازالوا لم يردعوا بعد و هذا يطرح اكثر من سؤال حول دور المؤسسة السجينة التي تصنع مجرمين مدربين و أكثر خطورة على المواطنين و على جهاز الامن نفسه.
أضيف انه يجب منع تربية الكلاب الشرسة التي تهدد سلامة المواطنين ، انها توظف في الاجرام و السرقة و التهديد ناهيك عن اطفال ابرياء كانوا ضحايا هجوم هذه الكلاب . فقد تسببت في الوفاة و اعاقات وعاهات مستدامة للضحايا فاللهم ان هذا منكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - tangeroise السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:01
تحية شكر و تقدير لعناصر الشرطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - samsam السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:03
متى سيتم تطبيق الإعدام مع هذه الوحوش لكي ننتهي من هذه المهزلة ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - محمدووو السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:03
وهذا هو عين الصواب تجاه كل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ، تحية خاصة لكل جهاز الامن الوطني على التضحيات الجسام التي يقومون بها لردع هؤلاء الزنادقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - miloud السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:08
شخص ذو سوابق عديدة عمره 22 سنة حامل سكين من الحجم الكبير وكلب خطير يهدد المواطنين والشرطة من يهدد المواطنين والشرطة هم من يعفون عن المجرمين ويطلقون سراحهم اقول لكم ان هذا الشخص سيعود لتهديدكم وربما سيقدم على قتل احد افراد الشرطة للانتقام من الرصاص اللذي اصابه ( 22 سنة )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - مغربي السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:10
22 سنة من دوي السوابق العدلية العديدة ادخل اخرج ادخل اخرج مادا استفاد من السجن غير الجرم الدي وقع به في هدا على كل تحية لرجال الشرطة والدل والعار لكل مجرم يهدد سلامة المواطنين اللهم الطف بنا يا لطيف وابعد عنا شرهم حمل السلاح اصبح علانية وجر الكلاب في الشارع العام مما يرعب المواطنين وخاصة النساء والأطفال وداءما ننادي بأن حامل السلاح إرهابي نيته القتل يجب ردع هده الشر دمة بعقوبة جد قاصية ليستريح المواطنين ورجال الشرطة الدين اصبحوا اليوم انفسهم مهددين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وتحية مرة أخرى لرجال الشرطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - ع.ع السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:26
دعواتي للأمن بدوام الصحة والعافية، حفظكم الله من كل كرب وهم. وكان في عنكم.
دعواتي المصاب " المشرمل" بسرعة الرحيل عن هذه الأرض وان تكون جحيم السماء في انتظاره العاجل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.