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الرئيسية | حوادث | مزاعم اختطاف واغتصاب توقف امرأة في العرائش

مزاعم اختطاف واغتصاب توقف امرأة في العرائش

مزاعم اختطاف واغتصاب توقف امرأة في العرائش
هسبريس من العرائش
السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:15

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش امرأة، تبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة وهمية تعلم بعدم حدوثها، والإدلاء ببيانات زائفة.

وأوضح مصدر أمني، في إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مصالح الشرطة بالعرائش كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، "تظهر فيه امرأة تدّعي بأنها تعرّضت للاختطاف من طرف خمسة أشخاص على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، وأنها كانت ضحية الاحتجاز والاغتصاب بمنطقة غابوية بضواحي المدينة".

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية مكنت من تحديد هوية المصرحة في الشريط، "كما أسفرت عن التوصل إلى أنها لم تكن ضحية لأي اعتداء إجرامي"، مؤكدا أن "جميع التصريحات المدلى بها كانت زائفة، حيث يجري البحث حاليا لتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية".

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MOUISSA السبت 10 أكتوبر 2020 - 16:39
سبحان الله أبنادم إكون هاني بخير ليست له مشاكل و فجأة يبدأ في البحت عنها
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