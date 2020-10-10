الدركيون يضبطون طنين من "الكيف" في مزارع كلاز

هسبريس من تاونات

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ بإقليم تاونات، اليوم السبت، من حجز حوالي طنين ونصف الطن من محصول "الكيف"، وذلك إثر عملية مداهمة همت مزارع للقنب الهندي بجماعة كلاز التابعة لإقليم تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه العملية همت حصاد ثلاث مزارع للقنب الهندي توجد بدوار حجر طنبل، مبرزة أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي المذكور قامت بإحراق المحجوز من رُزم المخدرات بمكان مصادرتها، وذلك بأمر مع مصالح النيابة العامة المختصة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تم تحرير مذكرة بحث في حق ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الزراعة المحظورة.