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كُتّاب وآراء
أمن الصويرة يوقف مرشحين للهجرة غير النظامية
أحبطت مصالح المنطقة الأمنية الإقليمية بالصويرة، خلال أسبوع واحد، في عمليتين متفرقتين، أشخاصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد الهجرة بطريقة غير مشروعة.
ففي العملية الأولى أوقفت عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، بدعم من عدة فرق أمنية، السبت، ما يفوق 20 شخصا، كانوا يتحينون الفرصة لـ"الحريك". وتتكون هذه المجموعة من نساء يتحدرن من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي العملية الثانية تم إيقاف 5 أشخاص بتجزئة البرج 1، كانوا يستعدون للهجرة عبر قارب تقليدي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية البحث عن المرشحين للهجرة السرية على مستوى شاطئ مدينة الصويرة لا تزال مستمرة، مضيفة أن جميع الموقوفين تم إخضاعهم للحراسة النظرية من أجل إجراء البحث التمهيدي.