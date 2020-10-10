الشرطة القضائية توقف عشرينيا مرتبطا بجريمة قتل

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح الأمن بمدينة فاس، اليوم السبت، من توقيف شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، إثر الاشتباه بتورطه في ارتكاب جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وهو متزوج وأب لطفلين.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية، بمكان وقوع الجريمة بحي الوحدة بمنطقة بنسودة بفاس، إجراءات معاينة جثة الهالك، التي كانت تحمل إصابات خطيرة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه به، الذي تم توقيفه بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لأجل البحث.