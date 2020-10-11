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كُتّاب وآراء
قنص عشوائي وراء اعتقال 4 شبان ضواحي تزنيت
أوقفت عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة اثنين أكلو، السبت، أربعة شبان يشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بممارسة القنص خارج إطاره القانوني.
وحسب ما أفاد به مصدر جريدة هسبريس، فإن عملية توقيف الشبان الأربعة، الذين يتحدرون جميعهم من إقليم تزنيت، جاءت إثر تفاعل فوري مع إخبارية توصلت بها مصالح الدرك في الموضوع، حيث تمكنت من ضبط المخالفين وحجز خمس بندقيات وذخيرة خاصة بالقنص.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، في انتظار تقديمهم أمام العدالة قصد متابعتهم بالمنسوب إليهم.