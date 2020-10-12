24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "من مقاول إلى مقاوم للسرطان" .. سيرة تحكي طموحات شاب مغربيّ (5.00)

  2. ڤيرونيك لوفغُون .. قلب مغربيّ ينبض للسياسة في جهة بروكسيل (5.00)

  3. "احتجاز أستاذة وسط حمّام" يخلق الجدل بالخميسات (5.00)

  4. نداو: الطاقم التقني فخور بمشوار الوداد البيضاوي (5.00)

  5. عزاوي: تقاعد البرلمانيين "ريع سياسي" .. والمطالب ليست شعبوية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | المتاجرة بمشروبات كحولية تجر شخصا إلى القضاء

المتاجرة بمشروبات كحولية تجر شخصا إلى القضاء

المتاجرة بمشروبات كحولية تجر شخصا إلى القضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 03:35

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية شخصا من أجل التجارة في الممنوعات.

وأوقفت المصلحة الأمنية المعني بالأمر لتورطه في حيازة وترويج الخمور بدون ترخيص، يوم الجمعة، بعد توصلها بمعلومة تفيد بأنه يتخذ من منزله الكائن بحي القصبة بمقاطعة المدينة العتيقة مكانا لترويج بضاعته المحظورة.

وإثر هذه المعلومة، نصبت العناصر التابعة للمصلحة المذكورة كمينا أمنيا؛ وهو ما مكن من توقيف المشتبه به متلبسا بحجز حوالي 50 قنينة خمر من أنواع مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.