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كُتّاب وآراء
المتاجرة بمشروبات كحولية تجر شخصا إلى القضاء
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية شخصا من أجل التجارة في الممنوعات.
وأوقفت المصلحة الأمنية المعني بالأمر لتورطه في حيازة وترويج الخمور بدون ترخيص، يوم الجمعة، بعد توصلها بمعلومة تفيد بأنه يتخذ من منزله الكائن بحي القصبة بمقاطعة المدينة العتيقة مكانا لترويج بضاعته المحظورة.
وإثر هذه المعلومة، نصبت العناصر التابعة للمصلحة المذكورة كمينا أمنيا؛ وهو ما مكن من توقيف المشتبه به متلبسا بحجز حوالي 50 قنينة خمر من أنواع مختلفة.