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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحقق في مقتل شخصين وسط مدينة أكادير

الشرطة تحقق في مقتل شخصين وسط مدينة أكادير

الشرطة تحقق في مقتل شخصين وسط مدينة أكادير
هسبريس من الرباط
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 13:30

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بوفاة شخصين عثر على جثتيهما بشقة سكنية بحي "تالبرجت" بنفس المدينة.

وأورد بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت الأحد إجراءات معاينة جثة الشخص الأول، الذي يشتبه في كونه وضع حدا لحياته شنقا بإحدى غرف شقته، قبل أن تقود عمليات التفتيش المكانية من العثور على جثة ثانية، يجري حاليا العمل على تحديد هوية صاحبها، وهي مقطعة ومخبأة داخل أكياس بلاستيكية بمجموعة من مرافق المنزل.

الأبحاث والتحريات الميدانية، المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية، يقول البلاغ، تتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد خلفياتها ودوافعها الحقيقية.

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