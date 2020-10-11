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كُتّاب وآراء
عناصر أمنية تشهر السلاح خلال عملية توقيف بفاس
اضطرت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس، اليوم الأحد، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها؛ إثر تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، عرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
ووفقا لما أفاد به هسبريس مصدر أمني، كانت قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس قد توصلت بنداء عبر خط النجدة "19"، يتعلق بقيام المشتبه فيه بإحداث حالة من الفوضى بالشارع العام وتبادله العنف باستعمال السلاح الأبيض ومادة حارقة مع أحد الأشخاص، تجري الأبحاث من أجل توقيفه، قبل أن يواجه عناصر فرقة مكافحة العصابات التي تدخلت من أجل توقيفه بمقاومة عنيفة، اضطرت عناصرها إلى إشهار أسلحتها الوظيفية، بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، يضيف مصدر الجريدة.