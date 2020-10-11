الدرك يحجز سيارة أجرة تنقل المخدرات في غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بغفساي بإقليم تاونات، اليوم الأحد، من حجز سيارة أجرة من الصنف الأول محملة بكمية مهمة من المخدرات وتوقيف سائقها، قرب دوار المعلومة بجماعة سيدي يحيى بني زروال التابعة للإقليم ذاته.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة الأجرة المذكورة، التي نقطة انطلاقها مدينة مكناس، أسفرت عن العثور على 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مخدر "الشيرا" وقنطار من "الكيف" وكيلوغرامين من مادة "طابا"، موردة أن مرافقيْن للسائق تمكنا من الإفلات من قبضة عناصر الدرك مستغلين صعوبة تضاريس المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى، فضلا عن مصادرة سيارة الأجرة وحمولتها من المخدرات، وضع السائق المنحدر من مدينة مكناس تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث؛ فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق المشتبه فيهما الآخريْن من أجل توقيفهما ومتابعتهما بالمنسوب إليهما.