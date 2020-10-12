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كُتّاب وآراء
جثة معلقة بحبل تحرّك المحققين ضواحي شفشاون
وضع شاب في عقده الثالث، الأحد، حدا لحياته بدوار احجامن، التابع لجماعة بني رزين بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية في تصريح هسبريس.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك، الذي يبلغ حوالي 28 سنة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وجد جثة هامدة بعدما لف حبلا حول عنقه، وصله إلى غصن شجرة وسط زريبة للماشية.
وانتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث عملت على توجيه جثة الهالك صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.