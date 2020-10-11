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الرئيسية | حوادث | الوقاية المدنية تنتشل جثة من بئر منزل بمراكش

الوقاية المدنية تنتشل جثة من بئر منزل بمراكش

الوقاية المدنية تنتشل جثة من بئر منزل بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 21:20

انتشلت مصالح الوقاية المدنية بمراكش، الأحد، جثة شخص في عقده الرابع من بئر منزل غير مأهول في حي الملاح بمقاطعة المدينة العتيقة.

وسقط الهالك في هذا البئر حين كان يقوم قيد حياته بأعمال حفر؛ بينما تشير المعلومات التي توصلت بها هسبريس من مصادر خاصة إلى أنه كان بذلك ينقب عن كنز مزعوم.

وبعد سقوط الهالك سارعت زوجته إلى إخبار الدائرة الأمنية الرابعة بعرصة المعاش، فانتقلت فور ذلك عناصر الأمن والسلطة المحلية والوقاية المدنية إلى المنزل الذي يوجد بدرب شيبة في حي الملاح.

ونقلت مصالح الوقاية المدينة جثة الهالك إلى مستودع بمقاطعة المنارة مراكش، فيما قامت عناصر الأمن بمعاينتها وفتح تحقيق في هذه القضية.

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