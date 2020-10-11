قاطعا طريق يُنهيان حياة دركي شاب بمدينة طنجة‎

هسبريس من طنجة

لقي عنصر تابع للدرك الملكي، مساء الأحد، مصرعه بعد أن تعرض لاعتداء من طرف اثنين من قطاع الطرق بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، البالغ من العمر 27 سنة، دخل في اشتباك مع جانحيْن كانا قد حاولا سلبه ما يملك، قبل أن يتلقى طعنة في صدره أودت بحياته.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، بينما لا يزال البحث جاريا عن الجانيين اللذين فرّا إلى وجهة غير معلومة.