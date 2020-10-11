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كُتّاب وآراء
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قاطعا طريق يُنهيان حياة دركي شاب بمدينة طنجة
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:07
لقي عنصر تابع للدرك الملكي، مساء الأحد، مصرعه بعد أن تعرض لاعتداء من طرف اثنين من قطاع الطرق بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، البالغ من العمر 27 سنة، دخل في اشتباك مع جانحيْن كانا قد حاولا سلبه ما يملك، قبل أن يتلقى طعنة في صدره أودت بحياته.
وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، بينما لا يزال البحث جاريا عن الجانيين اللذين فرّا إلى وجهة غير معلومة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - Youssef الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:20
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، متى تختفي هده الجراثيم في شوارع بلادنا. إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.
2 - محمد المغربي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:27
لابد من تفعيل عقوبة الإعدام ضد أمثال هؤلاء المجرمين
3 - الجنوب الشرقي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:29
أين المنادون لإلغاء عقوبة الإعدام
حسبنا الله ونعم الوكيل في المنظمات الحقوقية، وفي أعداء الإسلام
حسبنا الله ونعم الوكيل في المنظمات الحقوقية، وفي أعداء الإسلام
4 - مواطن من المغرب الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:31
دركي يُقتل غدرا والمجرميين الإرهابيين لا يزالان فاران. فأين الأمن يا مدير الأمن والمخابرات.؟؟
5 - العريشي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:31
الجرائم والعنف و القتل و السرقة و الذعارة و الحشيش و المخدرات و الخمور في كل أحيائنا و شوارعنا و أزقاتنا والأمن يبحث عن الخليات إرهابية خيالية أو مفبركة !!! هل رجال الأمن في هذا البلد عندهم تعليمات بأن لا يزعجون بيوت الدعارة و بائعي المخدرات و الخمور ؟؟؟ هل عندهم تعليمات أن لا يزعجون المجرمين لكي يتقاتل أفراد الشعب بينهم ؟؟
6 - الصدمة الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:32
اللهم ان هذا لمنكر. لك الله يا وطني. لمن الشكوى غير الله. لا مفر منك إلا إليك. ماذا ينتضرنا بعد؟ يقتل الأطفال والشيوخ والنساء ورجال الأمن. اي أمن سينجلي عليه صبحنا؟ سترك ولطفك وغوتك يا الله
7 - ابو اسحاق الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
بعد أن حقق الشهيد حلم طفولته الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية كدركي لخدمة الناس والدفاع عن المظلومين، إبتلى الله أهله وذويه، فنسأل الله أن يرزقهم الصبر و السلوان، وأن يتقبل روحه شهيدا حيا يرزق مع النبيئين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
وإنا لله وإنا إليه راجعون
بعد أن حقق الشهيد حلم طفولته الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية كدركي لخدمة الناس والدفاع عن المظلومين، إبتلى الله أهله وذويه، فنسأل الله أن يرزقهم الصبر و السلوان، وأن يتقبل روحه شهيدا حيا يرزق مع النبيئين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
وإنا لله وإنا إليه راجعون
8 - اين جمعيات حقوق انسان الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:36
و قولوا ثاني لا يحب انفاذ حكم اعدام بالمجرمين. هؤلاء الحانحين هل منحوا للقتيل فرصة. هل راعوا حرمة الحياة. يوم يحكم عليهما بالاعدام سوف تقوم جمعيات حقوق الانسان المجرم بالتضاهر و كان روح الدركي لا تساوي شيئا.
استحوا رجاء
استحوا رجاء
9 - رشيد اسبانيا الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:46
تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم وأصدقائه ورفقائه.
شخصيا أرى كل من يحمل سلاح وفي اي مكان سواء بادية او مدينة ممكن ان يقطع طريق.
كان على دركي اعطائهم المال ثم من بعد يبحث عنهم مع رفاقه.
سبق ان كنت اتعلم دفاع على نفس لزلت اتذكر كلام من كان يدرب اذا كان المال ممكن اجتناب قتله او قتلك لكن من الاحسن تكون كاميرا لشهادة اما اذا كان الامر يتعلق بطفل (ة) زوجة... ممكن في هذه اللحظة دفاع بكل ما لديك من قوة وبدون شهادة.
والله ينجينا من هذه المواقف.
شخصيا أرى كل من يحمل سلاح وفي اي مكان سواء بادية او مدينة ممكن ان يقطع طريق.
كان على دركي اعطائهم المال ثم من بعد يبحث عنهم مع رفاقه.
سبق ان كنت اتعلم دفاع على نفس لزلت اتذكر كلام من كان يدرب اذا كان المال ممكن اجتناب قتله او قتلك لكن من الاحسن تكون كاميرا لشهادة اما اذا كان الامر يتعلق بطفل (ة) زوجة... ممكن في هذه اللحظة دفاع بكل ما لديك من قوة وبدون شهادة.
والله ينجينا من هذه المواقف.
10 - روينة الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:51
لمثل هؤلاء نطالب بالإعدام. رحمة الله على الضحية و ألهم أهله الصبر.
11 - البلد الغاب الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:52
الدولة لا تريد الاعدام بل تعفو عن القتلة والمجرمين.
12 - محمد الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:55
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وازرق أهله الصبر والسلوان
13 - yaaaaaaaaaaaaaaadris الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:58
نتمنى أن يصل هذا الخبر الصادم لدعاة إلغاء عقوبة الإعدام ، و يعطون رأيهم الإنساني و الحقوقي بعيدا عن المتاجرة بمآسي الأخرين.
اللهم إرحم هذا الشاب و ألهم ذويه الصبر و السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم إرحم هذا الشاب و ألهم ذويه الصبر و السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون
14 - عبد ربه الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:00
القتل بلا هوادة، هذا ما تشهده الساحة الإجرامية المغربية، وسبب ذلك تخلف القانون الرادع، ومحاصرة القاضي الجنائي بترسانة قوانين لم تعد تفي بالغرض
15 - اعصيم سمير الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:01
حسبنا الله ونعم الوكيل.الللهم انا هذا لمنكر.رجل دركي يقتل في مدينة طنجة حسبنا الله ونعم الوكيل.الله ارحمو ويسكنه العلي القدير فسيح جناته رفقة الشهداء والصديقين.
16 - هشام الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:02
ان لله وان ايه راجعون ، اله يرحمو والله ياخد الحق فلي كان السبب. اين هي الاجهزة المتطورة للامن وابمقاربة الامنية وقواة التدخل السريع. هذا شاب في مقتبل العمر ودركي يموت يسبب انعدام الامن.
17 - مهتم متهم الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:06
إن لم يتم إقرار عقوبة الإعدام وإن لم يتم نهج سياسة استباقية ضد جراءم القتل كالتي تطبق على التطرف الديني فإدا انتظروا المزيد ثم و ستتشكل عصابات كالتي توجد في بعض الدول الإفريقية وهي عصابات مختصة في الإبادة الجماعية.
18 - Ali الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:10
بلاد الأمان يا بلاد الأمان... أجمل بلد ف العالم. Auparavant les crimes c'était entre les bandes, les mafias... Aujourd'hui on te tuera pour un dirham... Dire que les programmes d'incarcération ne font qu'amplifier la criminalité... بلاد السيبا...
19 - مواطنة مكتئبة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:12
وامصيبتاه،مين يوصل الاجرام الى حد قتل دركي،فما بالكم بالنساء والاطفال والشيوخ.ااااش هاذ السيبة لي رجعت في البلاد.والمخذرات غرقت الدنيا والشعب ضحية لاستهتار البعض.احكموا قبضتكم على المجرمين وانزلوا بهم اقصى العقوبات ولا تمتعوهم بالعفو الملكي ولي سلب روح شي مواطن تسلب روحه ايضا وكفانا من الشعارات الكاذبة فنحن في زمن السيبة.
20 - أمين لحريزي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:14
وا فينكم آ رباعة " لا لعقوبة الإعدام " ... تدَّعون أن تطبيق عقوبة الإعدام لا يؤدّي إلى انخفاض جرائم القتل ..!!!! سبحان الله ... الدليل قدامكم : منذ 1993 ما تطبق شي حكم إعدام فالمغرب ..!!! هل ساهم هذا الإجراء في تقليص عدد هذه الجرائم الخطيرة ؟؟؟؟؟ طبعاً لا ... !!!! إذن ما تستحمروناش بالتفلسيف ديالكم ... والتحاليل الكاذبة التي على مقاس الغرب ... " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ " صدق الله العظيم .
21 - jawad.douairi الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:15
طفح الكيل...هذا هو نتيجةتراخي القضاء...او فساد منظومته بكثرت السماسرة والرشاوي حتى اصبح المجرم يعرف مسبق عقوبته رغم كل الجراءم.....
اصبح قطاع الطرق هم الاسياد في كل زقاق المغرب اما ااحملات الامنية فلا تأتي بأكلها مادام لا عقوبات صارمة....
اصبح قطاع الطرق هم الاسياد في كل زقاق المغرب اما ااحملات الامنية فلا تأتي بأكلها مادام لا عقوبات صارمة....
22 - فرس الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 00:17
على الدركي والشرطي أن لا يفارقه سلاحه ولو كان خارج الخدمة.
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