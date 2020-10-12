الشرطة تحجز طنّا من الحشيش في "منطقة بودنيب"

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، شخصين، اليوم الاثنين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 24 سنة، على متن سيارتين بمنطقة "بودنيب" التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب مدينة الرشيدية، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر، يضيف البلاغ، أثناء عملية نقلهما لشحنة من المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز طن واحد من مخدر الشيرا مجزأ إلى 41 رزمة، علاوة على مبلغ مالي قدره 160 ألف درهم، يشتبه في كونه من عائدات الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.