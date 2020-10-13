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كُتّاب وآراء
شرطة الصويرة تفكك شبكة للهجرة غير النظامية
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، الأحد، شخصا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وحجزت مصالح الأمن خلال عملية التفتيش المنجزة بمنزل الشخص المعني زورقا مطاطيا ومحركا بحريا وبوصلة وأربع مضخات وكمية من البنزين، وأوقفت أحد المرشحين للهجرة السرية بالمسكن نفسه.
وجاءت هذه العملية الأمنية التي تمت لحظة استعداد الموقوف لتنفيذ عملية للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية، على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة خلال الأسبوع الماضي، بخصوص توقيف 23 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووضع المشتبه فيه الأجنبي الذي يبلغ 36 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية.