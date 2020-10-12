24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- فقدان الوزن غير المبرر في الكِبر .. أسباب وحلول
- لماذا يتأخر طفلك في الكلام؟
- الأمريكيان ميلغروم وويلسون يفوزان بنوبل للاقتصاد
- خبير فيروسات يتوقع عدم توفّر لقاح كورونا بالمغرب قبل صيف 2021
الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" (5.00)
عدم احترام دفاتر تحملات مقالع الرمال يُلحق الضرر بالمغاربة والطبيعة (5.00)
- شركة "إفريقيا": من غير المنطقي أن تتضاعف أرباحنا وقت الأزمة - (213)
- في سيناريو مثير .. الحافيظي يقود الرجاء للتتويج بلقب البطولة - (129)
- رصيف الصحافة: 5 مليارات تكلفة 100 "مرحاض ذكي" بالبيضاء - (89)
- الصحراء وليبيا ومالي .. "ثالوث" يحفز عداء رئيس الجزائر للمغرب - (84)
- حزب العدالة والتنمية يرفع شعار "المظلومية" قبل انتخابات السنة المقبلة - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف قاصريْن للتورط في قتل دركي بمدينة طنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 15 و 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه فيهما بمعية قاصر ثالث، في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل في الدرك الملكي، أثناء مروره بحي مسنانة بمدينة طنجة في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، وذلك قبل أن يعمدوا لتعنيفه وتعريضه لاعتداء جسدي خطير باستعمال السلاح الأبيض، كان سببا مباشرا في وفاته.
وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم القاصرين، ممن ساهما في ارتكاب الأعمال المادية لهذه الجريمة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثالث، وهو الآخر قاصر السن وقد تم تحديد هويته الكاملة، في حين تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا هذا الحادث وحاولوا التدخل لدفع الاعتداء.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الأحداث بولاية أمن طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تتواصل عمليات البحث لضبط القاصر الثالث الذي يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
لك الله أيها المغرب العزيز، و تعازينا الحارة إلى جميع المغاربة في وفاة الدركي الضحية رحمة الله عليه و على سائر أموات المسلمين.
القانون الجنائي المغربي لا يواكب تطور الجريمة لا يعقل أن قاتل الروح في المغرب ياخد ما بين 8 و15 سنة في السجن ، بينما في أغلب دول العالم القتلة يتم الحكم عليهم بالمؤبد أو الأعدام
جل احياء المغرب تعج بقاصرين تركو الدراسة
لا صنعة لا دراسة
في السنوات العشر القادمة اذا لم تنجح حكومتنا الفاشلة في دمج هؤلاء القاصرين وتكوينهم مهنيا فسوف نرى معهم ايام عصيبة
بواتنا لقدام وجدودنا كانو كيتزوجو في 14. 16 العام و كتلقاه داير الولاد .
هادو قل من 18والعام بنهار كيتسمى قاصر .
ليفات 14 العام خص تحيد عليه كلمة قاصر .
وشكرإ
شر إنتقام ،لأن العدل لا يوجد عندنا الأمن يقوم بدوره أحسن قيام ويقبض على المجرمبن في وقت قياسى
والعدل لاوجود له ،مرة أخرى رحم الله اافقيد.