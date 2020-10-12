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الرئيسية | حوادث | توقيف قاصريْن للتورط في قتل دركي بمدينة طنجة

توقيف قاصريْن للتورط في قتل دركي بمدينة طنجة

توقيف قاصريْن للتورط في قتل دركي بمدينة طنجة
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:45

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 15 و 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه فيهما بمعية قاصر ثالث، في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل في الدرك الملكي، أثناء مروره بحي مسنانة بمدينة طنجة في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، وذلك قبل أن يعمدوا لتعنيفه وتعريضه لاعتداء جسدي خطير باستعمال السلاح الأبيض، كان سببا مباشرا في وفاته.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم القاصرين، ممن ساهما في ارتكاب الأعمال المادية لهذه الجريمة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثالث، وهو الآخر قاصر السن وقد تم تحديد هويته الكاملة، في حين تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا هذا الحادث وحاولوا التدخل لدفع الاعتداء.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الأحداث بولاية أمن طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تتواصل عمليات البحث لضبط القاصر الثالث الذي يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - morad الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:54
من نقولو الاعدام، تستيقظ تلك الجمعيات النائمة تدافع عن الحق في الحياة. دبا هاد الجدارمي الله يرحمو، شكون يجيبلو حقو ؟ الموت لمن قتل نقطة الى السطر.
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151
2 - imane الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:55
الاعدام الاعدام....الاعدام يا مسلمين ...بزاف هذ الويل ولينا في غابة نفسيتنا تهدات اما الإعدام اما رخصو لينا نهزو السلاح
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133
3 - ayour الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:56
اغلب الاعمال الاجرامية فمدينة طنجة يرتكبها قاصرين او في بعض الاحيان باوامر من البالغين لاستغلال القانون يعني قاصر صافي الى تشد حدو شهر ويخرج ولا وقت العفو الملكي وهاهو خرج
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66
4 - مواطنة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:57
يجب تعميم الكاميرات في الشوارع و الازقة ،وهناك شوارع كذلك بها إنارة ضعيفة حيث تكون ملاذا للقطاع الطرق
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52
5 - azizi alaoui الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:58
الإعدام لهؤلاء السفلة المجرمين الغير المرغوب فيهم وسط المجتمع
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91
6 - مغربي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:59
برافو برافو تحية كبيرة لرجال الامن الوطني على سرعة اقاف هؤلاء المجرمين الذين يستحقون المؤبد ليكونوا عبرة لامثالهم الحمد لله على نعمة الامن
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39
7 - السي اكريمو الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:00
يجب الحكم بالإعدام مع التنفيذ المستعجل تطبيقا بأوامر القرآن.
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74
8 - حسن الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:01
تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته
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59
9 - Bienvenus الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:03
مرحبا بالجسد الغض بين احضان السجناء ,لن يحرمو من الحنان والدفء والاحساس رغم برودة السجن والدليل الكثير يعودون سريعا
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10
10 - أبو أحمد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:04
أطفال مكانهم الطبيعي قاعات الدراسة يرتكبون جريمة قتل،
لك الله أيها المغرب العزيز، و تعازينا الحارة إلى جميع المغاربة في وفاة الدركي الضحية رحمة الله عليه و على سائر أموات المسلمين.
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32
11 - شاهد عيان الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:04
يوم الجمعة مع الساعة الثامنة مساء في مدينة طنجة بالظبط ملاباطة صادفة قاصريْن لايتجاوز سنهم خمسة عشرة سنة وهم يعترظون فتات بالسيوف فسرق لها الهاتف ثم فرو مع الواد القريب لمحطة القطار ملباطة
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24
12 - simo soussi الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:04
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رحم الله الدركي البريء و انعم الله على دويه الصبر والسلوان . و نتمنى الاحكام القاسية على هؤلاء القتلة . طنجة اصبحت مرتعا للإجرام . مؤسف ما يقع
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25
13 - مغربية الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:08
لابد من تطبيق عقوبة الاعدام على هؤلاء المجرمين
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25
14 - Meriem الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:08
كونهم قاصرين لا يعني الهروب من العقاب ، قتل روح بدون وجه حق تستحق عقوبة سجنية طويلة لكل المشاركين في هذه الجريمة
القانون الجنائي المغربي لا يواكب تطور الجريمة لا يعقل أن قاتل الروح في المغرب ياخد ما بين 8 و15 سنة في السجن ، بينما في أغلب دول العالم القتلة يتم الحكم عليهم بالمؤبد أو الأعدام
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24
15 - medmid الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:12
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم . اش هاذ شي ولى فالمغرب . هاذ ولى بزاف على لقياص كيخلع .
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11
16 - hind الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:14
للاسف طنجة اصبحت تعرف كثير من الاجرام ناس خارجة تخدم الراجل اوالمرا اوا الاولاد تيخرجو لزقة وتعلمو الاجرام
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7
17 - مريم الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:16
دابة هد شاب لي مشا هاكك بدون سبب وهد المجرمين غيتحكمو ب 20سنة ومع العفو ملاكي غيدوز 10 سنين يخرجو فعز شباب ديالهم و وشاب دمو يمشي هاكك والحكومة طبقو الإعدام راه حرام هدشي والله حشومة شاب ضيع فيه عائلة على قبل ميكروبين حسبي الله ونعم الوكيل
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14
18 - MAROCAINE الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:16
قاصرين، يبلغان من العمر 15 و 16 سنة
جل احياء المغرب تعج بقاصرين تركو الدراسة
لا صنعة لا دراسة
في السنوات العشر القادمة اذا لم تنجح حكومتنا الفاشلة في دمج هؤلاء القاصرين وتكوينهم مهنيا فسوف نرى معهم ايام عصيبة
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10
19 - الفنيطرة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:16
يجب إعادة النظر في سن الأقل من 18 السنة المسمى قاصر .
بواتنا لقدام وجدودنا كانو كيتزوجو في 14. 16 العام و كتلقاه داير الولاد .
هادو قل من 18والعام بنهار كيتسمى قاصر .
ليفات 14 العام خص تحيد عليه كلمة قاصر .
وشكرإ
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7
20 - immad الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:19
عندما اصبح رجال السلطة يهانون ويقتلون ...لم يبق ما نقوله !!!! لاحول ولاقوة الا بالله ....ماذا اصاب طنجة العالية !!!!
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13
21 - Trois fois rien,,, ,,, الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:25
رحم الله الشاب الدركي ضحية الغدر وألهم أهله الصبر والسلوان،أما القتلة أرجو من الله أن ينتقم منهم جميعا
شر إنتقام ،لأن العدل لا يوجد عندنا الأمن يقوم بدوره أحسن قيام ويقبض على المجرمبن في وقت قياسى
والعدل لاوجود له ،مرة أخرى رحم الله اافقيد.
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6
22 - modda الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:29
نداء الى الاسر المغربية كلنا مسؤولون ....من لايستطيع تربية الاولاد وتلقينهم القيم والاخلاق من الاحسن الا يلدهم ....الاغلبية تستنكر ما وقع ولكن الاغلبية تعتبر ان ابناءها دائما على صواب بالرغم من انها تعرف يقينا بانهم منحرفون مدمنون على المخدرات حتى اذا اشتكى منهم الاستاذ بادر الاباء والامهات الى سب الاستاذ وشتمه واهانته....لنبدأ من الان ولنراقب اولادنا ونعطيهم التربية السليمة.
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0
23 - hamid الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:30
يجب العودة إلى تطبيق أحكام الإعدام لأن حياة المواطن لم تعد تساوي شيئا للمجرمين و المنحرفين لذالك كثرت جرائم القتل في السنين اللتي تلت تعليق تنفيذ حكم الاعدام و قد حان الوقت للعودة إلى تطبيقه.
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4
24 - مواطن2 الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:39
في ظرف 24 ساعة تمكن الامن من القاء القبض على متهمين مشتبه فيهما في انتظار المشتبه الثالث....هي رسالة واضحة وصريحة لكل من يربط الجريمة بتهاون جهاز الامن ككل....لا يمكن التنبؤ بوقوع الجريمة حتى في ارقى دول العالم....في بلادنا الامن يقوم بعمل جبار ونسبة كبيرة من الجرائم يضبط فاعلوها في اجدل قياسي.24 ساعة كانت كافية لحل لغز جريمة طنجة وبذلك على كل من ينتقد رجال الامن ان يتراجع عن رايه ويدرك بانه الجهاز الرئيسي الذي يحافظ على امن وسلامة المواطنين.....حاضر في كل وقت....لا يحتج ولا يشتكي ....يعمل في صمت..ويعاني اصحابه في صمت..حتى الموت يموتون في صمت...من هذا المنبر تحية عالية لرجال الامن مع الاشارة الى انني مواطن عادي لا علاقة لي بجهاز الامن ولم يسبق لي العمل فيه...وتعليقي هو اعتراف شخصي بمجهود رجال الامن.
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0
25 - la verite الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:40
il faut une loi qui interdit aux gens qui n,ont pas les moyens et qui habitent dans des bidonvilles de se marier et d,avoir des enfants qui seront des criminels plus tard.
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2
26 - ابو انس الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:43
هذه جريمة قتل و لا علاقة لها بالعمر لا يهم ان كانوا قاصرين او لا المهم هو تطبيق شرع الله دون رحمة او شفقة
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27 - yass الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:47
الإعدام لردع المجرمين . ارحمو الشعب ارحمو الضعفاء لا حياة لمن سلب حياة مواطن اخر.
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28 - مواطنة غيورة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:48
المغرب كان بلد الأمن و الأيام. لابد من إعادة تطبيق حكم الإعدام في حق كل من سلب الحياة من أي إنسان. خاص ايام الحسن الثاني الله يرحمه و البصري ترجع باش ترجع الهيبة و الأمن و الأمان للبلاد
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