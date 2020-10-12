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كُتّاب وآراء
إحراق سيارة يُورّط شابّيْن غرب اشتوكة آيت باها
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ماسة، غرب اشتوكة آيت باها، من توقيف شابّيْن، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارة مملوكة للغير وإضرام النار فيها عمدا.
وكان الشابان عمدا، نهاية الشهر المنصرم، إلى سرقة سيارة خفيفة في دوار "إداولون" بجماعة ماسة، وقيادتها إلى خارج المنطقة، قبل أن يصدما بها كومة من الأحجار، فأقدما بعدها على إضرام النار فيها.
واعتمدت المصالح الدركية على قراءة تسجيلات عدد من كاميرات المراقبة المثبتة بالمنازل والمحلات التجارية على طول المسار الذي سلكه المعنيان بالسيارة، فأفضت الأبحاث إلى تحديد هويتهما.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة باستئنافية أكادير، وذلك لكشف جميع ملابسات وظروف القضية.