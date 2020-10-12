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كُتّاب وآراء
الدرك يحجز 7 أطنان من "الكيف" في غفساي
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ بإقليم تاونات، الاثنين، وفي عمليتين متفرقتين، من حجز حوالي 3 أطنان من محصول "الكيف" بمزارع للقنب الهندي مقامة على أراض تابعة للملك المائي لسد الوحدة بجماعة كيسان بدائرة غفساي في إقليم تاونات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية الأولى، التي تم تنفيذها بتنسيق مع مصالح السلطة المحلية لقيادة تافرانت، مكنت من مصادرة حوالي طنين ونصف الطن من محصول الكيف؛ فيما أفضت العملية الثانية إلى ضبط حوالي طن آخر من هذه المادة المحظور زراعتها، وتوقيف المزارع المشتبه في الوقوف وراءها، قبل وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
مصادر الجريدة أوردت أن عملية مداهمة أخرى نفذتها، ليل الأحد، عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي، لأحد المنازل الكائنة بدوار تاينزة بجماعة تبوذة المجاورة، أسفرت، بدورها، عن حجز حوالي 4 أطنان من "الكيف"، بينما تمكن صاحبه من الفرار.
المحجوز من المخدرات في هذه العملية، التي تمت بمؤازرة من مصالح الدرك للمركز الترابي للورتزاغ، توضح المصادر ذاتها، عبارة عن 3 أطنان من "الكيف" سنابل وحوالي 8 قنطارات من "الكيف" المطحون، مبرزة أنه تم، خلالها، أيضا، حجز ميزان يستعمل في وزن المخدرات.
وقد جرى إتلاف كمية المخدرات المصادرة إثر هذه المداهمات عبر حرقها في عين المكان، تضيف مصادر الجريدة.