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الرئيسية | حوادث | حموشي يصدر تعليمات للأمن لتوقيف قاتل تلميذ

حموشي يصدر تعليمات للأمن لتوقيف قاتل تلميذ

حموشي يصدر تعليمات للأمن لتوقيف قاتل تلميذ
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:30

وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليمات صارمة لمصالح أمن عين الشق بالدار البيضاء، من أجل الإسراع في توقيف المتورط في قتل تلميذ بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، أثناء عملية نشل على مستوى حي كاليفورنيا.

وحسب مصادر أمنية فإن حموشي دعا المسؤولين بالمنطقة الإقليمية بعين الشق إلى التحرك لتوقيف المعتدي في أسرع وقت، ووقف الاعتداءات التي يقوم بها هؤلاء الجانحون الخارجون عن القانون.

وانتقل وفد أمني، بقيادة رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق، إلى منزل الطفل الذي تعرض للاعتداء بهدف السرقة التي تحولت إلى عملية قتل، حيث قدم العزاء باسم المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي لعائلة الضحية.

وعبر أعضاء الوفد المذكور عن خالص العزاء لأسرة الضحية، مشددين على أنهم سيعملون على توقيف المعتدي في أسرع وقت، وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

وكثفت المصالح الأمنية تحرياتها على مستوى عين الشق من أجل الوصول إلى هوية الجاني؛ إذ أعطيت التعليمات لمختلف الدوائر بالمنطقة من أجل التحقيق في هذه القضية التي هزت العاصمة الاقتصادية.

وخلف مصرع التلميذ على يد المعتدي الذي حاول سرقة هاتفه النقال ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مطالبة السلطات الأمنية بالإسراع في توقيف الجاني، وإنصاف أسرة التلميذ.

كما ندد بيضاويون على مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداءات التي تتم بشكل مستمر في عدة مناطق، خاصة في عمليات السرقة، مطالبين بضرورة وضع حد لعمليات النشل والاعتداء، وتعزيز المصالح الأمنية في عدة مناطق، لاسيما التي تشكل نقاطا سوداء.

وكانت العاصمة الاقتصادية اهتزت على وقع قتل تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، بعدما تعرض على مستوى حي كاليفورنيا لاعتداء من طرف شخص كان يمتطي دراجة هوائية؛ ففي وقت حاول سرقة هاتفه النقال، تطورت المشاجرات في ما بينهما ليوجه المعتدي طعنة غادرة للتلميذ ويرديه قتيلا، ثم لاذ بالفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - moha الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:38
يجب على السيد الحموشي ان يوفر في كل شوارع المملكة كمرات المراقبة ودوريات الامن بالسيارات والعجلات حتى يقضي على هؤلاء المجرمين ويجب على وزير الشغل ان يفر الشغل للشباب كي يحارب البطالة
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75
2 - علاء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:38
البطالة والضياع والبعد عن الله والأخلاق . هذا هو الشباب المغربي غير الله يستر وخلاص . النهار كلو وهو جالس لا شغل لا أسرة لا هدف يقولك اللهم الحبس والموت ولا الموت وانت على قيد الحياة شوية بشوية.
وسيدفع الابرياء الثمن
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59
3 - مواطن من الدارالبيضاء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:42
هل كاليفورنيا حي من أحياء الهراويين؟ انه حي من أرقى أحياء المغرب وليس العاصمة الاقتصادية وكله مجهز بالكاميرات. فكيف وقعت الجريمة يا مدير الأمن؟؟؟
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42
4 - سباتة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:42
لم عندو فلوس كلامو مسوس.
مدرسة الياسمين تفقد تلميذ ابن أستاذة. الهواتف ستشتغل للقبض على المجرم. النيابة العامة. الشرطة إلا اقتضى حال العسكر.
أما ولاد فقراء يبحثون على المجرم كسلحفاة.
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19
5 - من الريصاني الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:44
هدا الفيروس اخطر من الكوفيد مجرد قرأت تعليمات السيد المدير العام للامن الوطني شعرت بالاشمئزاز والنفور اكثر من خوفي من كرونا شكرا الأمن الوطني فانتم خير دواء ضد هذا المرض
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9
6 - منير الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:45
لن ينتهي هدا الامر ذون تغيير القانون الجنائي الدي يعتبر متساهلا جذا مع القتلة و المجرمين.. إلى متى سنبقى ندور في هده الدوامة.
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48
7 - زكرياء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:45
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام الله يصبر عائلته و الله يرحمو
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49
8 - محمدين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:45
مثل هؤلاء المجرمين لا يستحقون المحاكمة العادلة هؤلاء يستحقون القتل في الحال رميا بالرصاص ليكونوا عبرة للآخرين من طينتهم
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43
9 - مواطن من الدارالبيضاء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:47
في سنوات ما قبل 2000 كان كل مشتبه به يتواجد بحي كاليفورنيا يحمل على وجه السرعة إلى الدار الحمراء او إلى المركز الاجتماعي تيط مليل
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13
10 - عبدو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:47
خاص الحموشي انوض لهاد المصيبة ديال لݣريساج . ولات الروح كطيح على ود بورطابل مساوي والو !!
المسؤوليين الامنين اتقوا الله فالمواطنين
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته"
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48
11 - Xped85 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:49
لم يعد السجن يخيف من يريد ان يسرق او يقتل او يفعل اي جريمة فهو فندق بامتياز حيث يوفر له الاكل و المبيت و المراقبة الصحية
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10
12 - معاتب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:49
السلام على من إتبع الهدى
عزاءنا لأهل الضحية
جميل جدا. فهل هذه اللفتة يستحقها إلا الأغنياء ??
والسلام على من إتبع الهدى
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3
13 - مغربية تحب بلدها الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:50
يا ربي السلامة اللهم ارحم الفقيد وصبر ذويه واسكنه فسيح جنانك . اللهم احفظ ابناء الجميع
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14 - دوار لمكانسة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:50
الإجرام يتفاقم مع تفاقم الجهل و الفقر. على مسؤولين الدارالبيضاء حل مشاكل دوار لمكانسة. مزابيين. صحراوة. رحامنة. لهراويين. شيشان. ولاد ملوك. كاريانات الفقر. ثم الفقر و القهر و الطمع هم سبب الإجرام.
قتل عدنان قتلت نعيمة قتل محمد في أزمة كورونا و مازال المزيد.
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15 - القصاص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:50
نداء خاص لاسي الحموشي -الرجل المناسب في المكان المناسب اللهم بارك فيه وعليه-الرجاء بقيام حملة ضد حامل السلاح(سيكين سيف شاقور حديدة او ماشابه))واعتباره كحامل الفردي او القرطاس والحكم عليه بسنتين هذذا لحامله فقط كما هو قانونيا وكل من ضبط معه سلاح يحاكم مباشرة سرعو تطبيق القانون فالتماطل في القضاء يخدم هذه الفئة ونستسمح رغم كثرة الطوارء واللجرام امل فيكم كبير اما لي قتل او تسبب في عاهة مستديمة فالعقوبة مشددة وغيرو المسطرة القانونية فيما يخص هذ الحثالة ومابقي تقولو قاصرين ويدخلو في خانة المجرمين
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-1
16 - فارس بلا جواد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:51
هذا المشرملين والله مايصلح معهم غير رئيس كوريا الشمالية كيم يقطع ليهم لدين ورجلين وراس ملي حنا خايفين من المنظمات الحقوقية صفطهم ليه بش يتنقى المجتمع شوية
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8
17 - شاب عاطل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:51
لا صحة لا تعليم لا خدمة. لا أمن حسبي الله ونعم الوكيل في هاد المسؤولين على هاد البلاد
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18 - badr الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:51
نطالب من السي الحموشي تطبيق عقوبه الاعدام على مثل هاته الجرائم وشكرا
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-1
19 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:52
تدخل الحموشي والامن بسرعة فائقة واهمية كبرى هههههههه حي كاليفورنا اما حي الزمامرى شكون داها فيه
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20 - أمين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:52
أولا عزائي لأهل هذا التلميذ (16 سنة).
و الله أن هذا المغرب أعطى الفرص لكل قطاعين الطرق و النشالة و المعتدين على الأطفال و الإغتصابات كل الفرص ليفعلون ما يُريدون.
يجب إعادة تنفيذ الإعدام و ليس الحُكم به فقط.
لم نبقى آمنين لا في النهار و لا في الليل من جنيع الجهات,من مثل هؤلاء المُجرمين و أيضا من المُجرمين الذين يعملون قانونيا في الإدارات العمومية في المغرب كله.
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21 - مولاي الطيب سعدون الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:53
على الدولة ارسال مثل هدا المجرم وغيره الى الكركارات لاننا هناك في حاجة لعدد كبير من امثاله ..هناك البحث عن الذهب والنيازك واسلحة البوليزاريو
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22 - نهيلة العلوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:55
لك الله ياوطني مازال مافقنا حتى من ديال الدركي ليقتلوه في طنجة اولينا كنسمعوا جريمة قتل اخرى في حق تلميد يارب الطف بنا كنتمنى المغرب اغير الترسانة القانونية ديالوا حيث اصبحنا نعيش في الغابة بصريح العبارة او دوك الجمعيات ديال حقوق ..... الما او شطابا حتى لقاع البحر سئمنا هاد الاخبار ديال القهرة يوميا يوميا القتيل الكريساج بحال الى شادين الصف اوصافي حتى توصل نوبتنا .اللهم احفظ بلدنا
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23 - medmod الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:58
رحم الله الطفل ورزق الله عاءلته الصبر والسلوان . اقول مع العلم ان الجاني يمتطي دراجة يعني انه اتى من حي بعيد عن حي كالفورنيا . هذا سيصعب مأمورية البحث ولكن بقيادة السيد الحموشي لا اظن ان الجاني سيفلت من قبظة الامن . لقد تطرق معلق على ان توضع كميرات مراقبة فهذا واجب الدولة لحماية الشارع من تصرف بعض المراهقين واللصوص .
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24 - موغرابي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:58
سيتم إلقاء القبض عليه و سيعاقب و لكن اين سيقضي العقوبة ؟ ستقولون في السجن نعم في السجن واكل شارب ناعس مداوي إلى بغا يقرا ايقريوه ويلا بغا يتعلم شي صنعة ايعلموها ليه أو يمكن يستفد من شي عفو . إذن كيت اللي جات فيه رحم الله التلميذ و ألهم والديه الصبر.
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25 - حسن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:58
مدن سوداء على الصعيد الوطني من طريقه السرقه بالدراجات فاس سلا البيضاء وبنفس الطريقه أي الشتا ضاعت مني جميع أوراق السياره والنقود بسلا ولم يحركوا ساكنا حي سماعة مركزا لهؤلاء اللصوص
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26 - اعدام المجرم واجب وطني الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:59
الدواء المجرب هو اﻻعدام او اﻻشغال الشاقة مدى الحياة دون عفو.....
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27 - سعيد الألفة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:00
تطبيق الإعدام فورا وبدون تردد و بدون ترك الفرص للجمعيات الماجورة التي تخرج علينا كل مرة لتعطل تطبيق القانون.. تختفي كلما قتل طفل بريء و تنتظر حتى تهدأ العاصفة و بعدها تنشط للترويج لاملاءات خارجية لا تخدم مصلحة بلادنا ولا ابناءه الابرياء الذين يكونون ضحية مجرمين لا يحترمون و لا يكترثون للقوانين لا الارضية ولا السماوية..
الإعدام..الإعدام..ولا شيء غير الاعدام المنفذ و بسرعة هو الكفيل بردع من يشكلون خطرا على المجتمع المغربي الطيب..
من غير الاعدام و تنفيذه فورا و فعليا فلا حل يبدو في الأفق.
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28 - Elbouhali الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:00
قاليه فين هي ودنيك قاليه هاهي اول شيء اعطوا الاوامر لتنظيف والقبض على مرويجي المخدرات ااصلبة والقرقوبي فانها افة
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29 - يوسف الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:02
هل جرائم القنل تنتظر التعليمات والاوامر تاتي من فوق ليتم التحرك وتوقيف المجرم؟
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30 - نسيم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:03
وهل يحتاج الامر فعلا لتعليمات؟ اصل المشكلة في غياب الامن في مدننا او قلة كفاءة وحضور الشرطة لحماية المواطن. يمكن ان تتعرض للسرقة والقتل وسط اكبر شوارع مدننا بدون ان تجد من ينقذك. ولكن اذا احتججت في مكان قصي ستحضر عشرات قوات البوليس في الحين
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31 - Daka الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:04
الأمن في المغرب غير موجود تماما. الشرطة همها الوحيد هو نصب الفخاخ لأصحاب السيارات لتكون الغرامة تقيلة ثم تتحول الى رشوة سمينة في صالح الشرطي. اذهبوا الى تركيا التي تبنت الكامرات في كل السيارات و الشوارع وجعلت من الرشوة جناية قاسية.
الشرطة طيلة اليوم في المدن التركية تتجول بين المواطنين بالسيارات والدراجات غير مبالين باصحاب السيارات الا في الأخطاء الكبيرة وهمهم هو حماية المواطنين. والله تجد الأطفال بين أصابعهم هواتف ٥٠٠ € ولا احد يمسهم في الشارع لان الشرطة دائما في تجول في المدينة وأي مكالمة نجدة تجدهم بجانبك في تواتي والسجون التركية ليست هي المغربية. مرة كنت في الدار البيضاء والدركي ناشب فخه لاصطياد السائقين اللذين يدخلون الى الطريق السيار من الحي الحسني. ومواطنة كانت بالقرب من الدومي وسلبها لصان على دراجة حقيبتها وحليها بالتهديد والدركي لا يهمه شيء وإنما همه السائق الذي سيقع في الشبكة
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4
32 - mansour الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:08
المرجو من السيد الحموشي ان يصدر امره بحملة شاملة على الدراجات النارية التى في حوزة المتسكعين والمراهقين الذين لا شغل لهم سوى الضجيج في الطريق وفي الأماكن الخاصة لأنها تسهل عليهم السرقة والنشل والهروب من رجال الأمن. ودفع الضعيرة
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33 - nabilairops الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:08
هل يحتاج الامر لتدخل المدير العام كل مرة من اجل انفاد القانون؟
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34 - نورالدين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:08
السيبة ، الحل هو الجزر . لما كان ولي الامن في مدينة وجدة السيد دخيسي ، كانت شوارع وجدة جد آمنة، اخرج انت واهلك ليلا ولا احد يعترض سبيلك . لذلك نحن في حاجة الى الصرامة وامثال هؤلاء المجرمون عقوبتهم هي الاعدام. فمن العار ان يموت هذا الشاب بهته الطريقة .
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35 - بيضاوي رايس الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:10
الله يرحمه مسكين،او الله يرزق عائلتوا الصبر مساكن.
كنتمنى شي نهار نهدرو على تحديد النسل في هذه البلاد،وبالأخص عند الأسر لي كيقتلوا وقت الفراغ غير في الجنس،لا خدمة لا ردمة لا سكن زائد البلية أو 5 أو 7 أولاد،وحاربوا المرض ماشي بالدواء وبالقضاء على الداء،الله وخا تجيبوا 1000حموشي إلا طفرتوه هكذا.
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36 - مواطن غيور الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:10
يجب ان تعاد للمؤسسة السجنية هيبتها، يجب ان يعاد النظر في القانون الجنائي، العودة الى عقوبة الاعدام: قتل النفس لا يحل بحبس 10 او 20 سنة ، وكفانا من التوقيع على المواثيق الدولية التي لا تتماشى مع مجتمع تطورت فيه الجريمة بشكل خطير، تجب العودة الى القوانين الزجرية ، الاشغال الشاقة،الحرمان والتضييق على السجين المجرم حتى يشعر بأهمية الحرية وختى يقلع عن فعل الجرم.
اما الكاميرات والدوريات فلن ينفع ذلك في شيء.
لقد أصبح المجرمون يتباهون بكونهم دخلوا السجون وبمجرد اطلاق سراحهم يشرعون في تهديد المواطنين وكأن المؤسسة السجنية اصبحت فندق خمس نجوم.
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37 - Mounia الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:11
لماذا لا يتحرك الحقوقيين و يقولون بأن الولد له حق في الحياة و أن المجرم سلب حياته و سلب حياة أمه و أبيه ؟؟؟؟؟ و أثر على نفسية عائلة الولد و حتى نحن ؟؟؟؟؟ لا، ستقول مسكين القاتل له حق في الحياة و نحن الذين يطالبون بإعدام المجرم سيقولون علينا بأننا همجيين و متوحشين....
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38 - هشام الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:11
يعني يالنسبة للجرائم الاخرى لا يعطي تعليمات، الامر العادي جدا هو ان ااشرطة يجب ان تتعامل مع كل الجرائم بالحزم الازم. اما ان يخصص جريمة بتعليمات خاصة فهذا ليس عمل احترافي.
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39 - هشام الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:11
يعني يالنسبة للجرائم الاخرى لا يعطي تعليمات، الامر العادي جدا هو ان ااشرطة يجب ان تتعامل مع كل الجرائم بالحزم الازم. اما ان يخصص جريمة بتعليمات خاصة فهذا ليس عمل احترافي.
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40 - الانفلات الأمني وسببه الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:12
الدارالبيضاء تضاعف سكانها والعاملين بها لكن الموارد البشرية للأمن ضئيلة جدا تكاد لا تكفي حيا واحدا كالحي الحسني
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41 - الصرامة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:13
للقظاء على الاجرام¹0⁷⁰ كل ي ¾طغ المستشري في جميع انحاء البلاد. يجب منع وبصرامة كل من يتاجر في المخدرات وبلا هوادة اما غير ذالك لم و لن تقضوا ابدا على الاجرام مهنا استخدمتم من الوسائل.
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42 - Trois fois rien,,, ,,, الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:14
مات دركي شاب في مدينة طنجة وتلميد في البيضاء
والسبب واحد السرقة ،إزهاق أرواح الناس من أجل السرقة ،السرقة بدون قتل لا مشكل ،ولكن أرواح الناس صارت رخيسة الى هاد الحد هدا لا يقبله عاقل،الحل
هو تطيييييق الإعدام لكل من قتل روح عمدا متعمدا
وإلا سيكون مصيرونا المجهول،طبقوا شرع الله جزاكم
الله خيرا.
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43 - FENANE الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:16
كم من طفل قتل وحكم المجرم بالسجن ،هذه سحابة دايزة هما راهوم رجال الامن يتمنون ڤيلا بحي كاليفورنيا لكنهم بخافون من الفضيحة حيث ان المغاربة كل بيوتهم لا تخلو من مخابرات ،شاطربن في التبرݣيݣ .والبوليس لا يريد صداع الرأس لان اعداد كثيرة من رجال الامن قد اعفوا من مناصبهم وهناك من طرد وهناك من يقضي اجازته في السجن ،هذا التطهير الذي يقوم به المدير العام للأمن الوطني لا يزيد الامن الا حماسا في تشجيع السرقة والعنف والاعتداء و القتل. رحم الله وزير الداخلية إدريس البصري لا عنف لا قتل لا اعتداء جنسي،والامن مقهور ويعمل باخلاص ووفاء ،ان السجين الان معزز ومكرم بالسجن في الحقيقة ما هي الى اجازة يقضيها في هذه المؤسسة ثم يخرج يكمل أعماله و افعاله الإجرامية
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44 - كريم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:17
منذ ظهور الجائحة لم نرى الحملات التي تقوم بها رجال الأمن مثلا هنا الحي الألفة وخصوصا حي الحاج فاتح لا نرى دوريات الشرطة ولا دوريات الدراجين أصبحت ظاهرة الشباب مجتمعين ويتناولون الحشيش في مرءات على الناس
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45 - كل المجرمون واللصوص معروفون الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:18
والله ثم والله كل المجرمون واللصوص معروفون عند مراكز الشرطة. لكن الفساد والرشوة هو من يغض الطرف عنهم...
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46 - حسن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:19
الله يصبر والديه وجميع من فقد احد افرد اسرته او اصدقاءه في اعتداء اجرامي.
هذ المجرمين الله يهديهم. لكن لماذا لا يكون قانون يعاقب كل من لديه سلاح ابيض غير مرخص بتهمة الاستعداد للجريمة ؟؟؟او سبق الاصرار والترصد او ربما الشروع فيالايتعداد الجريمة..
كنا نسمع ربما كل من تبت عنده سكين فيسجن ب 5 سنوات سجا مع الاشغال الشاقة. ولما لا.
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47 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:20
عندما تكون العقوبات الرادعة نائمة على رفوف القضات إلى إشعار آخر؛ فلن نجد من هؤلاء الصعاليك من المجتمع إلا قتل الأبرياء من الشعب الذي يأمل دائما من السلطات المختصة حماية من الجانحين...
عندما نجد مثل هؤلاء الجنات يتسكعون دون عقوبة تردعهم عن أفعالهم الشنيعة ضد مجتمعهم المسالم, فلن يسلم هذا المجتمع من الحزن عن قتلى آخرين...
اليوم هذا وغدا ذاك, وبعد غد ربما أنتَ أو أنا!؟
يجب تفعيل العقوبات الرادعة وخاصة للمجرمين الذين يستهترون بحياة المواطنين, وليس أي عقوبة, إينما يجب أن تكون العقوبة قاسية حتى يرتدع منها من تسول له نفسه ارتكاب نفس الجناية مرة أخرى...
وإلا فسنحصي دائما الخسائر ونترحم على الضحايا دون توقف!؟
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48 - عابر سبيل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:23
دوريات الامن دب ممسالياش لهدشي ; دب كنقلبو على لي ما لابسش كمامة ناخدو ليه شي 300 درهم
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49 - المهدي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:29
السيد الحموشي المرجو من سيادتكم تكثيف الدوريات الامنية قبل وقوع الواقعة
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50 - RALEUR الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:30
عندي سبعين سنة في عمري متقاعد ولكني أشعر الحمد لله بالحيوية ، تمنيت لو نادت علي الشرطة لأشتغل على قبض مثل هؤلاء المجرمين. اللهم ارحم هذا الفتى واجعل مثواه الجنة وارزق أهله الصبر والسلوان، آمين
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51 - كزاوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:30
هادشي كثرة بزاف خاص البوليس ينوض يتحرك
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52 - ديسلايك الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:32
سي المدير يجب عليه ان يقدم الاستقالة ،واش تتمشي تقدم الشكوى عند البوليس لا يهتمون بك ، يتعاملون معك كانك انت هو المجرم ، تبغيو اقولو ليك مالك جاي مصدعنا راسنا .
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53 - said3 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:32
هاد الجرائم كثرة بزاف ولينا عايشين بالهوف
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54 - adam الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:34
يجب على السيد المدير العام للامن الوطني ان يكتر من الدوريات داخل الاحياء وليس في الشوارع حتى يتم الوصول الى المجرمين بسرعة وشكرا
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55 - خالد 3 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:35
المشكل القاتل ياكل و يشرب و يتعالج باموال الضراءب في السجن و بعدها يخرج بعفو ملكي
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56 - مغربي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:36
هذه نتيجة إغلاق المساجد وصلاة الجمعة،تحول بعض البشر إلى الانحراف والسلوك غير لائق،يجب فتح المساجد المغلقة لإقامة صلاة وصلاة الجمعة.ويجب على وزارة الأوقاف ان تقف عن خدمتها فهي لا تعمل خدمتها،ويجب اعطاء لعندهم غيرة على دين يخدمون بيوت الله سبحانه وتعالى.سير بحالك وزير أوقاف شؤون إسلامية
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57 - intidam Hassan الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:37
المشكل هو أن المجرمين والقتلة متعودون على الإقامة في السجون ولا يرعبهم السجن وعادي بالنسبة لهم الإعدام تم الإعدام هو الحل الوحيد / اما ان يدخل السجن واكل شارب ناعس مدوش محشش هذا احسن له من الشارع
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