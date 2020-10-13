حموشي يصدر تعليمات للأمن لتوقيف قاتل تلميذ

هسبريس من الدار البيضاء

وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليمات صارمة لمصالح أمن عين الشق بالدار البيضاء، من أجل الإسراع في توقيف المتورط في قتل تلميذ بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، أثناء عملية نشل على مستوى حي كاليفورنيا.

وحسب مصادر أمنية فإن حموشي دعا المسؤولين بالمنطقة الإقليمية بعين الشق إلى التحرك لتوقيف المعتدي في أسرع وقت، ووقف الاعتداءات التي يقوم بها هؤلاء الجانحون الخارجون عن القانون.

وانتقل وفد أمني، بقيادة رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق، إلى منزل الطفل الذي تعرض للاعتداء بهدف السرقة التي تحولت إلى عملية قتل، حيث قدم العزاء باسم المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي لعائلة الضحية.

وعبر أعضاء الوفد المذكور عن خالص العزاء لأسرة الضحية، مشددين على أنهم سيعملون على توقيف المعتدي في أسرع وقت، وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

وكثفت المصالح الأمنية تحرياتها على مستوى عين الشق من أجل الوصول إلى هوية الجاني؛ إذ أعطيت التعليمات لمختلف الدوائر بالمنطقة من أجل التحقيق في هذه القضية التي هزت العاصمة الاقتصادية.

وخلف مصرع التلميذ على يد المعتدي الذي حاول سرقة هاتفه النقال ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مطالبة السلطات الأمنية بالإسراع في توقيف الجاني، وإنصاف أسرة التلميذ.

كما ندد بيضاويون على مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداءات التي تتم بشكل مستمر في عدة مناطق، خاصة في عمليات السرقة، مطالبين بضرورة وضع حد لعمليات النشل والاعتداء، وتعزيز المصالح الأمنية في عدة مناطق، لاسيما التي تشكل نقاطا سوداء.

وكانت العاصمة الاقتصادية اهتزت على وقع قتل تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، بعدما تعرض على مستوى حي كاليفورنيا لاعتداء من طرف شخص كان يمتطي دراجة هوائية؛ ففي وقت حاول سرقة هاتفه النقال، تطورت المشاجرات في ما بينهما ليوجه المعتدي طعنة غادرة للتلميذ ويرديه قتيلا، ثم لاذ بالفرار.