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كُتّاب وآراء
حموشي يصدر تعليمات للأمن لتوقيف قاتل تلميذ
وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليمات صارمة لمصالح أمن عين الشق بالدار البيضاء، من أجل الإسراع في توقيف المتورط في قتل تلميذ بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، أثناء عملية نشل على مستوى حي كاليفورنيا.
وحسب مصادر أمنية فإن حموشي دعا المسؤولين بالمنطقة الإقليمية بعين الشق إلى التحرك لتوقيف المعتدي في أسرع وقت، ووقف الاعتداءات التي يقوم بها هؤلاء الجانحون الخارجون عن القانون.
وانتقل وفد أمني، بقيادة رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق، إلى منزل الطفل الذي تعرض للاعتداء بهدف السرقة التي تحولت إلى عملية قتل، حيث قدم العزاء باسم المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي لعائلة الضحية.
وعبر أعضاء الوفد المذكور عن خالص العزاء لأسرة الضحية، مشددين على أنهم سيعملون على توقيف المعتدي في أسرع وقت، وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في حقه.
وكثفت المصالح الأمنية تحرياتها على مستوى عين الشق من أجل الوصول إلى هوية الجاني؛ إذ أعطيت التعليمات لمختلف الدوائر بالمنطقة من أجل التحقيق في هذه القضية التي هزت العاصمة الاقتصادية.
وخلف مصرع التلميذ على يد المعتدي الذي حاول سرقة هاتفه النقال ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مطالبة السلطات الأمنية بالإسراع في توقيف الجاني، وإنصاف أسرة التلميذ.
كما ندد بيضاويون على مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداءات التي تتم بشكل مستمر في عدة مناطق، خاصة في عمليات السرقة، مطالبين بضرورة وضع حد لعمليات النشل والاعتداء، وتعزيز المصالح الأمنية في عدة مناطق، لاسيما التي تشكل نقاطا سوداء.
وكانت العاصمة الاقتصادية اهتزت على وقع قتل تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، بعدما تعرض على مستوى حي كاليفورنيا لاعتداء من طرف شخص كان يمتطي دراجة هوائية؛ ففي وقت حاول سرقة هاتفه النقال، تطورت المشاجرات في ما بينهما ليوجه المعتدي طعنة غادرة للتلميذ ويرديه قتيلا، ثم لاذ بالفرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
وسيدفع الابرياء الثمن
مدرسة الياسمين تفقد تلميذ ابن أستاذة. الهواتف ستشتغل للقبض على المجرم. النيابة العامة. الشرطة إلا اقتضى حال العسكر.
أما ولاد فقراء يبحثون على المجرم كسلحفاة.
المسؤوليين الامنين اتقوا الله فالمواطنين
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته"
عزاءنا لأهل الضحية
جميل جدا. فهل هذه اللفتة يستحقها إلا الأغنياء ??
والسلام على من إتبع الهدى
قتل عدنان قتلت نعيمة قتل محمد في أزمة كورونا و مازال المزيد.
و الله أن هذا المغرب أعطى الفرص لكل قطاعين الطرق و النشالة و المعتدين على الأطفال و الإغتصابات كل الفرص ليفعلون ما يُريدون.
يجب إعادة تنفيذ الإعدام و ليس الحُكم به فقط.
لم نبقى آمنين لا في النهار و لا في الليل من جنيع الجهات,من مثل هؤلاء المُجرمين و أيضا من المُجرمين الذين يعملون قانونيا في الإدارات العمومية في المغرب كله.
الإعدام..الإعدام..ولا شيء غير الاعدام المنفذ و بسرعة هو الكفيل بردع من يشكلون خطرا على المجتمع المغربي الطيب..
من غير الاعدام و تنفيذه فورا و فعليا فلا حل يبدو في الأفق.
الشرطة طيلة اليوم في المدن التركية تتجول بين المواطنين بالسيارات والدراجات غير مبالين باصحاب السيارات الا في الأخطاء الكبيرة وهمهم هو حماية المواطنين. والله تجد الأطفال بين أصابعهم هواتف ٥٠٠ € ولا احد يمسهم في الشارع لان الشرطة دائما في تجول في المدينة وأي مكالمة نجدة تجدهم بجانبك في تواتي والسجون التركية ليست هي المغربية. مرة كنت في الدار البيضاء والدركي ناشب فخه لاصطياد السائقين اللذين يدخلون الى الطريق السيار من الحي الحسني. ومواطنة كانت بالقرب من الدومي وسلبها لصان على دراجة حقيبتها وحليها بالتهديد والدركي لا يهمه شيء وإنما همه السائق الذي سيقع في الشبكة
كنتمنى شي نهار نهدرو على تحديد النسل في هذه البلاد،وبالأخص عند الأسر لي كيقتلوا وقت الفراغ غير في الجنس،لا خدمة لا ردمة لا سكن زائد البلية أو 5 أو 7 أولاد،وحاربوا المرض ماشي بالدواء وبالقضاء على الداء،الله وخا تجيبوا 1000حموشي إلا طفرتوه هكذا.
اما الكاميرات والدوريات فلن ينفع ذلك في شيء.
لقد أصبح المجرمون يتباهون بكونهم دخلوا السجون وبمجرد اطلاق سراحهم يشرعون في تهديد المواطنين وكأن المؤسسة السجنية اصبحت فندق خمس نجوم.
والسبب واحد السرقة ،إزهاق أرواح الناس من أجل السرقة ،السرقة بدون قتل لا مشكل ،ولكن أرواح الناس صارت رخيسة الى هاد الحد هدا لا يقبله عاقل،الحل
هو تطيييييق الإعدام لكل من قتل روح عمدا متعمدا
وإلا سيكون مصيرونا المجهول،طبقوا شرع الله جزاكم
الله خيرا.
هذ المجرمين الله يهديهم. لكن لماذا لا يكون قانون يعاقب كل من لديه سلاح ابيض غير مرخص بتهمة الاستعداد للجريمة ؟؟؟او سبق الاصرار والترصد او ربما الشروع فيالايتعداد الجريمة..
كنا نسمع ربما كل من تبت عنده سكين فيسجن ب 5 سنوات سجا مع الاشغال الشاقة. ولما لا.
عندما نجد مثل هؤلاء الجنات يتسكعون دون عقوبة تردعهم عن أفعالهم الشنيعة ضد مجتمعهم المسالم, فلن يسلم هذا المجتمع من الحزن عن قتلى آخرين...
اليوم هذا وغدا ذاك, وبعد غد ربما أنتَ أو أنا!؟
يجب تفعيل العقوبات الرادعة وخاصة للمجرمين الذين يستهترون بحياة المواطنين, وليس أي عقوبة, إينما يجب أن تكون العقوبة قاسية حتى يرتدع منها من تسول له نفسه ارتكاب نفس الجناية مرة أخرى...
وإلا فسنحصي دائما الخسائر ونترحم على الضحايا دون توقف!؟