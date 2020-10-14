‪الغموض يلف مصرع طالب في حادثة سير بوزان‬

هسبريس من وزان

لقي شاب مصرعه وأصيبت فتاة بجروح متفاوتة الخطورة، ليل الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة خفيفة كانا على متنها بتجزئة الشرفاء وسط مدينة وزان، بعد اصطدامها بمركبة مركونة في ظروف غامضة مازالت موضوع تحقيق قضائي.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب الهالك، وهو طالب جامعي، فارق الحياة على الفور متأثرا بخطورة إصابته، خاصة أن السيارة تدحرجت عدة مرات بشكل أدى إلى إحداث أضرار جسيمة.

جثة الهالك جرى إيداعها مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامّة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبّي.

وخلفت وفاة الطالب أسى كبيرا وسط أفراد عائلته ومعارفه، الذين تجمهروا بالعشرات أمام مستودع الأموات، لاسيما أنه اجتاز قبل أيام الامتحانات الجامعية بمركز مدينة وزان.