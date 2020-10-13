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سجن مغربيين بتهمة تهريب الحشيش إلى سبتة

سجن مغربيين بتهمة تهريب الحشيش إلى سبتة
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 17:35

قضت المحكمة الجزائية بثغر سبتة المحتل في حق مغربيين بثلاث سنوات وأحد عشر شهرا حبسا نافذا، بتهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة، عقب توقيفهما متلبسين بمحاولة تهريب 69 كيلوغراما من مخدر "الحشيش" سباحة عبر مسلك بحري صوب المدينة السليبة.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن دورية بحرية للحرس المدني الإسباني تمكنت، في 23 غشت، من توقيف مغربيين لحظة تجاوزهما الحواجز الصخرية "كاسرة الأمواج" بمنطقة "بينزو"، مشيرة – نقلا عن مصادرها – إلى أنهما كانا يسحبان حزمتين تحتويان على مخدر "الحشيش"، بقيمة 109.233 أورو.

وخلال جلسة التحقيق، اعترف المتهمان، وهما صديقان ينحدران من مدينة الفنيدق، بتواجدهما في مكان وزمان الحدث، "غير أنهما نفيا أي علاقة لهما برزمتي الحشيش"، تضيف صحيفة "الفارو دي سيوتا"، مؤكدة أنهما أنكرا بشكل مطلق قيامهما بسحب المخدرات أثناء سباحتهما نحو سبتة.

وحسب الصحيفة فإن المتهمين أوقفا من قبل عناصر البحرية الإسبانية بمنطقة "الأحجار الثلاث"، وهما على بعد حوالي 30 مترا من رزمتي المخدرات، مشيرة إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها المشدد على مؤشرات كاميرا حرارية، وشهادة عناصر الحرس المدني الإسباني الذين أشرفوا على عملية توقيف المتهمين، وخلو المنطقة من أي شخص خلال الواقعة.

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