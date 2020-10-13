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الرئيسية | حوادث | البحث في اتهامات باغتصاب تلميذ بمدينة طنجة

البحث في اتهامات باغتصاب تلميذ بمدينة طنجة

البحث في اتهامات باغتصاب تلميذ بمدينة طنجة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:40

فتحت خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بولاية أمن طنجة، الثلاثاء، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية الواردة في شكاية تتضمن اتهامات بهتك عرض تلميذ قاصر داخل إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمدينة ذاتها.

وحسب بلاغ لولاية الأمن ذاتها فإن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه النازلة، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، شملت "الاستماع إلى كل من الطفل القاصر بحضور ولي أمره وجميع أطراف الشكاية".

وتبعا للبلاغ ذاته فقد جرى بالموازاة مع ذلك إجراء خبرة طبية على الضحية المفترض من قبل المصالح الطبية المختصة.

وتشدد ولاية أمن طنجة على أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروفها وملابساتها وخلفياتها، وكذا التحقق من الاتهامات موضوع الشكاية المسجلة.

من جهتها، أكدت المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة أصيلة، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أن "الخبر لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن "المصالح الأمنية مازالت تتابع عن كثب الواقعة وانعكاساتها السلبية على المحيط المدرسي".

وأضافت المديرية الإقليمية في بلاغها أنها في وقت تحرص على تقديم التوضيح فإنها "تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمعة المؤسسات التعليمية بما يكفله القانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسن النتيفي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 19:01
هاد الشي بزاف فطنجة على القضاء ان يكون حازما جدا لردع المجرمين
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2 - غريب أمرك بلادي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 19:03
من يظلم يُظلم ولو بعد حين ومن قهر من لا يستطيع رد ظلمه عليه ضعفاً وقلة حيلة جرّعته الحياة نفس القهر الذي جرّعه لغيره وربما أشد منه والحياة كما يقولون ديون قد يتأخر سدادها بعض الوقت لكنها دائما واجبة السداد في الدنيا وفي الآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل جاهل على وجه الارض
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