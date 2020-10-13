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كُتّاب وآراء
البحث في اتهامات باغتصاب تلميذ بمدينة طنجة
فتحت خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بولاية أمن طنجة، الثلاثاء، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية الواردة في شكاية تتضمن اتهامات بهتك عرض تلميذ قاصر داخل إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمدينة ذاتها.
وحسب بلاغ لولاية الأمن ذاتها فإن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه النازلة، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، شملت "الاستماع إلى كل من الطفل القاصر بحضور ولي أمره وجميع أطراف الشكاية".
وتبعا للبلاغ ذاته فقد جرى بالموازاة مع ذلك إجراء خبرة طبية على الضحية المفترض من قبل المصالح الطبية المختصة.
وتشدد ولاية أمن طنجة على أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروفها وملابساتها وخلفياتها، وكذا التحقق من الاتهامات موضوع الشكاية المسجلة.
من جهتها، أكدت المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة أصيلة، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أن "الخبر لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن "المصالح الأمنية مازالت تتابع عن كثب الواقعة وانعكاساتها السلبية على المحيط المدرسي".
وأضافت المديرية الإقليمية في بلاغها أنها في وقت تحرص على تقديم التوضيح فإنها "تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمعة المؤسسات التعليمية بما يكفله القانون".