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كُتّاب وآراء
الشرطة تنجح في إيقاف قاتل تلميذ بالدار البيضاء
تمكنت مصالح الأمن بالدار البيضاء، زوال الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيه في قتل تلميذ على مستوى حي كاليفورنيا، بعد محاولة سرقة هاتفه النقال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت، زوال الاثنين، إجراءات معاينة جثة الهالك الذي تعرض لمحاولة السرقة المتبوعة باعتداء جسدي خطير كان سببا في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية، عن استجلاء حقيقة هذه القضية وتشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكابها.
وبحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه، الذي صار معروفاً بـ"مول البيكالا"، في العشرينيات من عمره، تم إخضاعه للتحقيق قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد إيقافه بناء على تعليمات وجهها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، لمصالح أمن عين الشق بالدار البيضاء.
وحجزت المصالح الأمنية، السكين الذي تم استخدامه في عملية قتل التلميذ، وكذا الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه، حيث تم إخضاعها للخبرات الضرورية من طرف مختبر الشرطة العلمية.
وكان وفد أمني قد انتقل، بقيادة رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق، إلى منزل الطفل الذي تعرض للاعتداء بمحاولة السرقة التي تحولت إلى عملية قتل، حيث قدموا العزاء باسم المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي لعائلة الضحية.
وعبر الوفد المذكور، عن خالص العزاء لأسرة الضحية، مشددين على أنهم سيعملون على إيقاف المعتدي في أسرع وقت، وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في حقه.
وكثفت المصالح الأمنية، تحرياتها على مستوى عين الشق من أجل الوصول إلى هوية المشتبه فيه لايقافه، حيث أعطيت التعليمات لمختلف الدوائر بالمنطقة من أجل التحقيق في هذه القضية التي هزت العاصمة الاقتصادية.
يذكر أن العاصمة الاقتصادية كانت قد اهتزت على وقع الاعتداء على تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، حيث تعرض على مستوى حي كاليفورنيا لاعتداء من طرف شخص يمتطي دراجة هوائية، إذ في الوقت الذي حاول سرقة هاتفه النقال تطورت المشاجرات فيما بينهما ليوجه المعتدي طعنة قاتلة للتلميذ ويرديه قتيلا ثم لاذ بالفرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
منسوب الجرائم سوف يزداد بشكل رهيب إذا لم تجد الدولة حلولا لمشاكل الناس
والأيام بيننا!!!!
منسوب الجرائم سوف يزداد بشكل رهيب إذا لم تجد الدولة حلولا لمشاكل الناس
والأيام بيننا!!!!
والله اننا نخاف على سلامتنا وسلامة ابنائنا في وطننا الحبيب ..
و الإعدام لمن يدافعون عن إزالة الإزالة و عن حقوق سجين و عن العفو......
لا غرابة...و الحل الوحيد هو السرامة في تقوية المراقبة الأمنية و تطبيق عقوبات مشددة من طرف العدالة بدون مراعاتها لسن المراهقة و الخضوع لطفل "قاصر" (؟) ...
لأن الأمر أصبح أكثر حساب نظرا لكون الطفل يعتزم الخروج بسكين أو سيف (!) من منزل العائلة و يتجه إلى الشارع ...عن قصد ؟؟؟