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الرئيسية | حوادث | الشرطة تنجح في إيقاف قاتل تلميذ بالدار البيضاء

الشرطة تنجح في إيقاف قاتل تلميذ بالدار البيضاء

الشرطة تنجح في إيقاف قاتل تلميذ بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 19:50

تمكنت مصالح الأمن بالدار البيضاء، زوال الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيه في قتل تلميذ على مستوى حي كاليفورنيا، بعد محاولة سرقة هاتفه النقال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت، زوال الاثنين، إجراءات معاينة جثة الهالك الذي تعرض لمحاولة السرقة المتبوعة باعتداء جسدي خطير كان سببا في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية، عن استجلاء حقيقة هذه القضية وتشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكابها.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه، الذي صار معروفاً بـ"مول البيكالا"، في العشرينيات من عمره، تم إخضاعه للتحقيق قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد إيقافه بناء على تعليمات وجهها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، لمصالح أمن عين الشق بالدار البيضاء.

وحجزت المصالح الأمنية، السكين الذي تم استخدامه في عملية قتل التلميذ، وكذا الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه، حيث تم إخضاعها للخبرات الضرورية من طرف مختبر الشرطة العلمية.

وكان وفد أمني قد انتقل، بقيادة رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق، إلى منزل الطفل الذي تعرض للاعتداء بمحاولة السرقة التي تحولت إلى عملية قتل، حيث قدموا العزاء باسم المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي لعائلة الضحية.

وعبر الوفد المذكور، عن خالص العزاء لأسرة الضحية، مشددين على أنهم سيعملون على إيقاف المعتدي في أسرع وقت، وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

وكثفت المصالح الأمنية، تحرياتها على مستوى عين الشق من أجل الوصول إلى هوية المشتبه فيه لايقافه، حيث أعطيت التعليمات لمختلف الدوائر بالمنطقة من أجل التحقيق في هذه القضية التي هزت العاصمة الاقتصادية.

يذكر أن العاصمة الاقتصادية كانت قد اهتزت على وقع الاعتداء على تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، حيث تعرض على مستوى حي كاليفورنيا لاعتداء من طرف شخص يمتطي دراجة هوائية، إذ في الوقت الذي حاول سرقة هاتفه النقال تطورت المشاجرات فيما بينهما ليوجه المعتدي طعنة قاتلة للتلميذ ويرديه قتيلا ثم لاذ بالفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - من الريصاني الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:00
برافو وتحية وطنية للامن الوطني وخاصة السيد الحموشي التي تعليماته وجدت الادن الصاغية
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26
2 - حي كاليفورنيا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:00
تحية خاصة للسيد المدير العام للأمن الوطني والسيد رئيس المنطقة الأمنية عين الشق وجميع عناصر الأمن التي كشفت لغز هذه الجريمة
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19
3 - رغد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:02
والله مادمتم تتماطلون في العقوبات و تمتعونهم بثلاث أشهر في السجن.آكلين شاربين نائمين و تصلهم مخدراتهم وسط الزنزانة . لن تنعموا بالهناء و الأمن و السلام في هذه البلاد.نقطة و انتهى الكلام
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76
4 - صلاح الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:03
الله ارحمو، لم نعد نشعر بالامن في هذا البلد.
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41
5 - حنظلة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:03
على المغاربة أن ينتظروا سنين عجافا من الإجرام والسرقة والخطف مع ما ترتب عن هذا الحجر الصحي من بطالة وبؤس وظلم وحكرة!!!
منسوب الجرائم سوف يزداد بشكل رهيب إذا لم تجد الدولة حلولا لمشاكل الناس
والأيام بيننا!!!!
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18
6 - marjane الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:05
خبر مفرح وجب في حقه المؤبد النفس بالنفس
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18
7 - ماهية النتيجة بعد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:05
حينما ترى المجرم يحاكم لا تنظر اليه وتشفق عليه بل أنظر إلى جريمته لا كمان للمجرمين في مجتمعنا نطالب من الفضاء يكون صارم العقوبة الحبسية زائد اعمال الشاقة كمة تحية خاصة إلى رجل الامن
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11
8 - سعيد أبو رتاج الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:05
شكرا عبد الطيف حموشي بتوفيق........
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10
9 - ملاحظ سابق الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:06
الإعدام ثم الاعدام حتى يكون عبرة كبيرة للآخرين لا للأحكام المخففة في حق القتلة
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31
10 - السلاوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:06
وهل هناك شك في ذلك ، من بعد التعليمات ديال الحموشي.. الكل دار خدمتوا .. ايوا الله يكتر من تعليمات الحموشي ..
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12
11 - حنظلة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:07
على المغاربة أن ينتظروا سنين عجافا من الإجرام والسرقة والخطف مع ما ترتب عن هذا الحجر الصحي من بطالة وبؤس وظلم وحكرة!!!
منسوب الجرائم سوف يزداد بشكل رهيب إذا لم تجد الدولة حلولا لمشاكل الناس
والأيام بيننا!!!!
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7
12 - الغضبان الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:07
المرجو من المسؤولين على القضاء إعادة النظر في الأحكام على كل من يهدد سلامة المواطنين .... والحكم باقصى العقوبات على كل من وجد عنده السلاح الابيض ...ولم لا اعادة تطبيق حكم الاعدام بالشنق ...والاعمال الشاقة ...
والله اننا نخاف على سلامتنا وسلامة ابنائنا في وطننا الحبيب ..
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22
13 - سباتة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:11
الإعدام ثم الإعدام.
و الإعدام لمن يدافعون عن إزالة الإزالة و عن حقوق سجين و عن العفو......
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4
14 - منير امريكا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:15
شكر خاص لرجال الامن ، الله اصبر واليدين الضحية .
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1
15 - morrokki الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:20
ها اللي قلنا ها البوليس دار خدمتو ايوا تسناو شوفو الحكم كيف غادي يكون
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2
16 - بشير الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:21
أشد العقوبات لكل من ازهق روحا بريئة دون أدنى تمتيع بالتخيف او العفو. هل نحن في غابة بها وحوش؟ تحية لرجال الأمن ومزيدا من اليقضة.
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17 - يونس الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:26
تحية للامن.. بعد ان اصبح تفشي القتل والسرقة والاغتصاب في الآونة الاخيرة قضية رأي عام، نلتمس من القضاء توجيه عقوبات رادعة لهؤلاء المجرمين اللذين خانو ثقة الموطن في اخيه المواطن.
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1
18 - خطر ...! الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:27
الجيل الصاعد حديثا يشكل خطرا على جميع مستويات الساكنة و حتى على عائلاتهم التي لم تستطيع التحكم فيهم ... مشاكل اجتماعية واقتصادية. ..الهجرة القروية إلى المدن ...دواوير و سكن قصديري و اكتضاد...تفكيك الأسر المنتجة لكثرة الأطفال مع الزواج للقاصرات...و في الأخير عدم تطويق و انحباس التجارة في الأقراص المخدرة و المشروبات الكحولية ...عوامل عدة تنخر سلوك شباب طائش و منحرف ...!
لا غرابة...و الحل الوحيد هو السرامة في تقوية المراقبة الأمنية و تطبيق عقوبات مشددة من طرف العدالة بدون مراعاتها لسن المراهقة و الخضوع لطفل "قاصر" (؟) ...
لأن الأمر أصبح أكثر حساب نظرا لكون الطفل يعتزم الخروج بسكين أو سيف (!) من منزل العائلة و يتجه إلى الشارع ...عن قصد ؟؟؟
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19 - Mounia الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:29
لم يعد الأمان في المغرب، عندما تعرضت للسرقة مرتين لم ينجحو في توقيف السارق و زوجي أيضا تمت سرقته و ضربه بالسكين على مستوى وجهه و يديه من طرف شخصين يمتطيان الدراجة النارية لم ينجح أي أحد في توقيف السارق مع أننا قمنا في كل مرة بتقديم بلاغ ، يوقفون فقط الذي قام بالقتل
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