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كُتّاب وآراء
حريق يأتي على محلات "سويقة" وسط بني ملال
أتى حريق على 14 محلا لبائعي الخضر والفواكه، يوم الثلاثاء بـ"سويقة" حي الشرف ببني ملال، في ظروف غامضة.
وخلف الحريق أضرارا مادية جسيمة طالت سلعا تتوزع بين مختلف أنواع الخضر والفواكه وعدد من التجهيزات وعربات مدفوعة، فضلا عن المواد المستعملة في بناء المحالّ التي تم إحداثها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنظيم الباعة الجائلين.
وعبّر العلمي سعيد، أحد الباعة المتضررين، في تصريح لهسبريس، عن استغرابه هذا الحادث الذي تُجهل أسبابه، داعيا السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق فوري لكشف ملابساته وظروف وقوعه، والسلطات المحلية إلى التدخل وجبر الأضرار التي لحقت التجار جراء الحريق المهول.
وأضاف العلمي أنه تفاجأ بسرعة الحريق والتهامه عددا من التجهيزات و14 محلا تجاريا، من ضمنها محال تقدر خسارتها بأزيد من 7000 درهم.
من جانبه، ذكر ادريوش العربي، وهو رجل ستيني من المتضررين، أن الحريق أتى على كل ما يملك، وأنه بدءا من اليوم سيجد صعوبة في ضمان قوت أسرته، مُعربا هو الآخر عن استغرابه فقدان مصدر رزقه في ساعات قليلة.
يشار إلى أن الحادث استنفر السلطات المحلية وأفراد الوقاية المدنية وعناصر الأمن الذين حلوا بالمكان لمعاينة الحريق ومخلفاته ومباشرة التحقيق لمعرفة أسبابه.