انتحال صفة شرطي يحيل شخصا على القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، شخصا متورطا في انتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة السرقة.

وتمكنت عناصر الأمن الوطني من ضبط الشخص المعني متلبسا بمحاولة السرقة وانتحال صفة شرطي، حين كان يقوم بتفتيش جسدي لشخص في محاولة لتعريضه للسرقة.

وكان الموقوف الذي يعد من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة يباشر إجراءات توقيف ثلاثة أشخاص، طالبهم بالإدلاء ببطائقهم الوطنية للتعريف، منتحلا صفة موظف شرطة.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.