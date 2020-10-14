المخدرات تسقط عشرينيا في قبضة درك تزنيت

مصطفى البكار

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتزنيت، الثلاثاء، شخصا في عقده الثاني كان موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار فيها.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن المبحوث عنه المتحدر من مدينة كلميم سبق له أن تمكن من الفرار على مستوى جماعة بونعمان بعد توقيف شريك له على متن دراجة نارية وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية عن اعتقاله.

وقد جرى وضع الموقوف، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه أمام أنظار العدالة قصد متابعته بصك الاتهام المنسوب إليه.